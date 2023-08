Governo desliga 11,4 mil famílias de grande benefício social

Estas pessoas ficarão de fora do benefício social – Em uma iniciativa sem precedentes, o governo federal revisou e reformulou o programa Bolsa Família, resultando no bloqueio e cancelamento de repasses para várias famílias beneficiárias. As razões para esses cortes se concentram nas confirmações de irregularidades e fraudes no cadastramento das famílias. Mas o que exatamente levou a essas ações drásticas e como elas afetam as famílias unipessoais, que se tornaram o principal alvo da revisão do governo?

As ações de requalificação do Cadastro Único estão resultando no desligamento de famílias do benefício social. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem ficou de fora de benefício social?

Um olhar mais atento revela que muitas dessas famílias unipessoais estavam fornecendo informações falsas no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Algumas pessoas declaravam morar sozinhas, quando, na realidade, dividiam o lar com outras pessoas. Essa estratégia tinha como objetivo obter dois benefícios por casa, uma prática claramente proibida.

Veja também: Bolsa Família: 14º pagamento previsto para dezembro? Entenda

O Estado de Goiás exemplifica essa tendência, onde desde março deste ano, 11,4 mil pessoas foram desligadas do Bolsa Família. De acordo com o Governo Federal, essa medida foi necessária para a promoção de ações de requalificação do CadÚnico.

Em abril, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) deu um passo ainda mais significativo, anunciando o bloqueio de 1,2 milhão de famílias. Essa medida drástica foi implementada após a constatação de inconsistências na composição familiar. Um mês depois, em maio, o número de inscritos com o benefício bloqueado caiu para 988 mil.

O foco principal nessas ações tem sido nas famílias unipessoais, um grupo que experimentou um aumento considerável de beneficiários durante a época do Auxílio Brasil. A proporção de pessoas recebendo o benefício como família unipessoal saltou de 15% para 27%. Este aumento nos números levantou suspeitas entre as autoridades, levando à investigação de possíveis fraudes.

Relançamento do programa

O relançamento do Bolsa Família em março trouxe mudanças significativas, incluindo ajustes na renda familiar máxima para a liberação dos valores, e várias outras alterações, como a liberação de valores adicionais de acordo com a composição familiar. Além disso, o programa agora dedica atenção especial à primeira infância, bem como a gestantes, crianças e adolescentes. Também foram estabelecidas regras de proteção e retorno garantido, buscando incentivar o emprego e o empreendedorismo.

Essas mudanças, embora necessárias para garantir a integridade do programa, levantam questões importantes sobre os efeitos colaterais para as famílias afetadas. Com o aumento da fiscalização e o foco em eliminar fraudes, alguns beneficiários legítimos podem encontrar obstáculos inesperados para acessar os recursos de que precisam.

O futuro do Bolsa Família continua sendo uma questão de debate e interesse público, com a promessa de fornecer suporte vital para as famílias em necessidade enquanto mantém a integridade do programa. A revisão e a reformulação demonstram um compromisso em erradicar a corrupção e garantir que os recursos sejam destinados àqueles que realmente precisam. No entanto, os desafios envolvidos na implementação dessas mudanças e a necessidade de garantir que os direitos dos beneficiários legítimos não sejam comprometidos permanecem como preocupações centrais para os formuladores de políticas, autoridades e cidadãos.

Veja também: Bolsa Família de agosto; quando cai na conta? Veja as datas antecipadas