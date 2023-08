Recupera a senha do Gmail com passos simples pelo celular

Se de repente você se encontra em uma situação em que a senha de acesso à sua conta do Gmail tenha escapado da memória ou sido simplesmente perdida, é importante já adiantar que existem meios viáveis para recuperá-la. Tanto através do aplicativo especializado para dispositivos Android e iPhones (iOS), quanto por meio da plataforma web, é possível restaurar a senha e retomar o controle da sua conta. Entenda o passo a passo, logo abaixo.

Aprenda como recuperar a senha perdida ou esquecida da sua conta do Gmail. Foto: Reprodução

Seu Gmail não é um caso perdido

Caso você tenha esquecido ou perdido a senha de acesso à sua conta do Gmail, é importante já adiantar que é possível recuperá-la tanto por meio do aplicativo dedicado para dispositivos Android e iPhones (iOS), quanto através da plataforma web. Com esse procedimento, você poderá realizar mudanças na senha ou recuperar o acesso ao seu e-mail de maneira descomplicada e eficaz.

É fundamental ressaltar que, ao optar por alterar sua senha através do dispositivo móvel, é necessário ter instalada a versão mais recente do aplicativo. A solicitação de recuperação da senha do Gmail deve ser feita diretamente na página de login. Por outro lado, caso queira efetuar a troca da senha, o usuário deve ir até a seção “Gerenciar sua Conta do Google”.

Para resgatar a sua conta do Gmail utilizando um celular em 3 passos

Vejamos abaixo o procedimento:

Abra o aplicativo e insira o endereço de e-mail associado à conta. Em seguida, toque na opção “Próxima”; Forneça a senha mais recente que você se recorda de ter utilizado para o e-mail e clique em “Próxima”. Nesse momento, você será redirecionado à página de recuperação da Conta Google; O Google apresentará uma das opções de recuperação associadas ao e-mail. Geralmente, essa opção consistirá em um endereço de e-mail alternativo ou o número de celular, para que um código de verificação seja enviado. Você pode selecionar uma dessas alternativas para retomar o acesso à sua conta. Caso prefira, também é possível optar por “Tentar de outro modo” para explorar outras opções de recuperação.

Recupere a conta do Gmail através do e-mail alternativo

Siga as etapas a seguir:

Inicialmente, abra o aplicativo do Gmail e informe o seu endereço de e-mail. Toque na opção “Próxima”; Uma vez feito isso, você será direcionado para uma página onde deverá inserir a sua senha. Clique na alternativa “Esqueceu a senha?”; O Google exibirá todas as alternativas disponíveis para a recuperação da sua conta. Selecione a opção de e-mail alternativo e aguarde o envio do código de verificação para esse endereço. Por fim, ao receber o código, insira-o no campo indicado e clique em “Próxima”.

Ao seguir esses procedimentos, você poderá recuperar o acesso à sua conta do Gmail de maneira simples e eficiente, seja através do aplicativo móvel ou do e-mail alternativo.

