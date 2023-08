Cuidado para não perder tudo no Instagram com o novo golpe

Infelizmente hoje em dia os golpes estão crescendo a cada dia, estão se multiplicando nas redes sociais, principalmente no Instagram. Por isso trouxemos esse texto informativo pois é essencial saber se prevenir contra os golpes pela internet hoje, os golpistas se passam por pessoas para conseguir conquistar as vítimas em busca de serviços financeiros como empréstimos rápidos.

Acompanhe o texto abaixo e veja como ter cuidado para não perder tudo no Instagram.

confira como os golpes acontecem no Instagram. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Perfis falsos nas redes sociais parecem ter legitimidade

A plataforma do Instagram é bem popular aqui no Brasil, no entanto também acabou se tornando um terreno fértil para novos golpes serem aplicados, os golpistas estão criando perfis falsos que realmente parecem ser legítimos e muitas pessoas estão acreditando e caindo no golpe.

Eles até usam nomes convincentes com fotos totalmente manipuladas e buscam desesperadamente por um crédito rápido e logo depois apagam a conta do perfil. Ou seja, a estratégia principal é enganar as pessoas pela aparência com imagens que são encantadoras ou luxuosas com carros e momentos com família, e assim os criminosos aproveitam para jogar ambição aos sonhos de outras pessoas que se tornam vítimas.

Porém, por trás desse perfil falso, a imagem falsa, tem intenções horríveis para realmente tirar todo o dinheiro da vítima. Nesses perfis eles compartilham prints falsos de transferências bancárias e vídeos de alguns supostos clientes totalmente satisfeitos para dar ilusão de que são realmente legítimos.

Normalmente esses perfis falsos também têm vários seguidores e oferecem um processo rápido sem a consulta a órgão de crédito e juros baixos, por isso a nossa dica é não se deixe enganar, pois são golpistas totalmente disfarçados de agiotas.

Conheça 3 práticas que os golpistas apostam

1. Se passar por outra pessoa

O primeiro de todos e que todos imaginam é explorar a identidade alheia, usando imagens de outras pessoas sem autorização, como por exemplo fotos de empresários ou até mesmo figuras públicas para enganar as vítimas.

2. Prints de transferências bancárias falsas

Isso também acontece muito, exibição na internet de prints falsos de transferências bancárias para conseguir conquistar as pessoas ao redor, no entanto isso cria uma imagem que eles são confiáveis para conceder os empréstimos.

3. Uso estratégico de imagens familiares

Nunca confia em tudo que vê na internet, diversos perfis compartilham imagens cotidianos com sua família, emprego, viagens, tudo isso para mostrar que o perfil é de uma pessoa normal, porém na maioria das vezes é falso.

Golpistas e seu modo de operar

Uma dica que já podemos prestar atenção é que a abordagem é quase sempre a mesma, eles têm costume de entrar em contato já apresentando uma tabela de valores de empréstimos e além disso também exigem um seguro antes de fechar o negócio. Eles pedem dados pessoais e informações financeiras, porém evitam totalmente forma de contrato formal.

Assim que recebem o pagamento do “seguro”, eles desaparecem e deixam as vítimas com o prejuízo e sem dinheiro.

