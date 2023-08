O que é isso? Como o Google Docs está possibilitando namoro digital

O Google Docs é uma ferramenta para Web, Android e iOS que possibilita a criação, edição e visualização de documentos de texto, onde você pode compartilhá-los com amigos e contatos profissionais. Mas e se ele pudesse ser usado para funções “a la Tinder”? Sim, pode parecer meio sem sentido, mas mostraremos, logo abaixo, como a inusitada possibilidade acontece.

Cada vez mais pessoas estão usando ferramentas como o Google Docs para encontrar sua cara-metade. | Foto: montagem / Reprodução: Freepik

Google Docs que busca ‘crushs’

Já imaginou utilizar um Google Docs como plataforma para descobrir a pessoa ideal para compartilhar sua vida? Embora possa soar como uma ideia excêntrica, cada vez mais solteiros estão se inclinando para essa alternativa inovadora em relação aos tradicionais aplicativos de namoro, a exemplo do Tinder. Neste contexto, exploraremos os fundamentos que embasam essa peculiar escolha.

A origem da ideia

Considere o caso de Connie Li, uma engenheira de software. Movida pela insatisfação em relação à superficialidade dos aplicativos de relacionamento, ela decidiu explorar algo fora do convencional. Inspirada por perfis de namoro que se assemelham a currículos, encontrados online, Connie optou por criar o seu próprio perfil em um documento no aplicativo de notas, Notion. Os resultados superaram suas expectativas: inúmeros interessados responderam e aproximadamente 15 novos potenciais parceiros foram identificados.

Os “docs de namoro”, como são chamados, estão ganhando popularidade, sobretudo em áreas urbanas, com destaque para indivíduos ligados à indústria de tecnologia. Eles surgem como alternativa atrativa num contexto em que os aplicativos de namoro tradicionais estão experimentando uma desaceleração no crescimento de usuários, como sugere um relatório emitido pelo Morgan Stanley.

Razões para usar o Google Docs como um ‘novo Tinder’

A resposta está na simplicidade e versatilidade dessa abordagem. Os “docs de namoro” são, em essência, documentos de texto que abrangem informações como:

Idade

Gênero

Orientação sexual

Passatempos

Interesses

Descrição pessoal

Esses documentos guardam semelhanças com os antigos sites de relacionamento, que possibilitavam perfis mais extensos e detalhados, diferentemente da abordagem de seleção por “swipes” dos aplicativos modernos, onde você arrasta para o lado esquerdo se não gostou do perfil, ou para o lado direito, caso tenha se interessado pela pessoa. Além do mais, eles tendem a se concentrar em conexões mais significativas, ao invés de encontros casuais.

Uma nova opção aos aplicativos de namoro:

A busca por alternativas aos aplicativos de namoro não é surpreendente. De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center, a insatisfação com essas plataformas tem crescido. Em 2020, cerca de 46% dos usuários reportaram experiências negativas, um aumento em relação aos 42% em 2019.

Essas experiências negativas incluem ameaças físicas, contatos indesejados persistentes, ofensas verbais e o recebimento de mensagens ou imagens sexuais não solicitadas. Esses fatores têm levado mais pessoas a buscarem alternativas para encontrar o amor, e os “docs de namoro” podem servir como antídoto potencial para esse esgotamento.

