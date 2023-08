Empréstimo de R$ 150.000,00 é possível? No Nubank sim; veja como

O banco digital Nubank, é realmente uma revolucionária na área de serviços financeiros, e para complementar ela acaba de lançar uma modalidade totalmente inovadora e que está chamando muita atenção, ninguém vai querer perder essa, pois agora o banco disponibilizou solicitar empréstimos no valor de até R$ 150 mil com a garantia do Tesouro Direto com prazos que são totalmente flexíveis ao pagamento e podem se estender em 48 meses.

Empréstimo do Nubank

O Nubank está fazendo uma jogada muito inteligente. O Tesouro Direto é sempre uma carta na manga que o Nubank e outras instituições financeiras usam para atrair seus clientes, pois assim que investem nessa modalidade, empresta um dinheiro para o Tesouro Nacional e em troca recebe totalmente com juros e rendimento, ou seja, é o dinheiro trabalhando em seu favor.

O empréstimo garantido pelo Tesouro Direto, a pessoa não precisa abrir a mão de seus investimentos nesse período do empréstimo, ou seja, o título que tem o maior valor vai ser utilizado como garantia e caso alguma parcela fique sem pagar, a garantia vai entrar no jogo para ajudar a resolver esse débito.

É bom fazer esse empréstimo?

É normal as pessoas se sentirem atraídas pelo serviço financeiro, o que ele oferece, no entanto tem medo de entrar e fazer dívida. Vale destacar que essa modalidade tem juros menores, isso já alivia o bolso e também ajuda a pessoa a ganhar pontos com a instituição financeira para melhorar a sua pontuação, somente se as parcelas forem pagas na data correta.

Antes de fazer o empréstimo, a nossa orientação é para que faça os cálculos para não correr risco de ter surpresa depois. Não esqueça que o dinheiro investido como forma de garantia vai ficar na reserva até você quitar totalmente as parcelas do empréstimo.

Como fazer o empréstimo do Nubank?

Se após fazer as análises você decidiu fazer, a plataforma do Nubank facilita tudo para o cliente, é simples e rápido. O cliente precisa ir até a opção de empréstimo dentro do aplicativo e escolher o objetivo do empréstimo e selecionar a opção “Empréstimo com investimento como garantia”.

Vale destacar que o aplicativo do Nubank está disponível para download no sistema Android e iOS. Feito os passos acima, a pessoa consegue fazer simulação de quantas parcelas quiser. Depois pode conferir o resumo do empréstimo com todos os detalhes e assim que estiver pronto e só aceitar e contratar o empréstimo, digite a sua senha de quatro dígitos para finalizar.

