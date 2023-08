Gosta de vinho? Pare de cometer o mesmo erro que todo mundo comete

Se você é um bom apreciador de vinho, talvez saiba de regras básicas referentes à degustação e, obviamente ao melhor modo de conservar a refinada bebida. Um aspecto curioso que merece atenção está relacionado à forma de armazenar o vinho após a garrafa ser aberta. Para desvendar esse enigma, buscaremos a orientação de uma especialista nesse assunto. Saiba, logo abaixo, as dicas mais importantes vindas diretamente de uma sommelier.

Beba vinho do jeito certo

O vinho carrega em si uma rica herança histórica, cultural e práticas refinadas, sendo uma bebida apreciada por muitos ao longo dos séculos. Suas tradições e normas, frequentemente consideradas fundamentais, têm evoluído ao longo do tempo e se consolidado entre os admiradores.

Algumas dessas diretrizes, embora possam parecer rituais superficiais para os menos informados, têm um propósito valioso reconhecido pelos verdadeiros entusiastas. Um aspecto intrigante que merece atenção diz respeito à forma de armazenar o vinho após a garrafa ser aberta.

Para desvendar esse enigma, buscamos a orientação de uma especialista nesse assunto. Confira logo abaixo como fazer sua bebida favorita ter o cuidado que realmente merece.

Aprenda a conservar seu vinho da maneira correta

Um olhar detalhado sobre o manejo do vinho pós-abertura é o centro do conselho oferecido pela notável sommelier Warner, que ganhou renome por seus esclarecedores vídeos no TikTok. De acordo com suas análises, quando uma garrafa de vinho é aberta, o oxigênio começa a interagir com a bebida, causando alterações sutis, porém impactantes, em suas propriedades.

Esqueça a rolha

A surpresa está no fato de que uma rolha, apesar de aparentemente selar o vinho, não é capaz de bloquear completamente a entrada de oxigênio. As rolhas são porosas, permitindo a penetração gradual de ar, resultando na modificação do perfil do vinho com o decorrer do tempo.

Surge, então, a questão sobre a abordagem correta. Warner oferece uma solução simples, mas eficaz: transferir o vinho para uma jarra hermética. Essa abordagem garante que o vinho conserve suas características e sabor por um período prolongado. Nas palavras dela, “Dessa forma, seu vinho permanecerá delicioso mesmo após alguns dias de aberto.”

Quanto tempo dura um vinho após aberto?

Além disso, há orientações práticas sobre o consumo e armazenamento de vinho já aberto:

Longevidade pós-abertura: Vinho tinto mantém sua qualidade entre 3 a 4 dias, enquanto os vinhos branco e rosé possuem uma janela ideal de consumo de até 3 dias, devido à maior acidez. Local de armazenamento: Embora uma adega climatizada seja a opção ideal para guardar vinhos, a geladeira pode ser um substituto eficaz. Um conselho crucial é manter a garrafa em pé, já que armazená-la horizontalmente aumenta a superfície de contato com o oxigênio, acelerando as transformações na composição do vinho.

O segredo está nos detalhes

Dominar os pequenos detalhes e nuances do vinho enriquece a experiência de degustação. Portanto, ao abrir uma garrafa, é válido lembrar dessas valiosas dicas e brindar com confiança, sabendo que se está aproveitando ao máximo as sutilezas dessa milenar e apreciada bebida.

