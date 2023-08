Redobre a atenção com os seus dados do INSS; entenda

Os criminosos envolvidos em práticas contra beneficiários do INSS estão sempre inovando buscando novas estratégias para extorquir fundos de aposentados e pensionistas. Os esquemas englobam propostas de créditos consignados com taxas de juros excepcionalmente baixas, adiantamento do 13º salário, valores retroativos, dentre outras propostas um tanto suspeitas. Entenda, mais abaixo, quais táticas usadas e como se proteger.

Entenda quais os golpes mais comuns cometidos contra beneficiários do INSS e aprenda como se proteger. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

INSS: de olho nos golpes

Os criminosos envolvidos em práticas contra beneficiários da previdência estão sempre inovando buscando novas estratégias para extorquir fundos de aposentados e pensionistas. Os esquemas englobam propostas de créditos consignados com taxas de juros excepcionalmente baixas, adiantamento do 13º salário, valores retroativos e outras artimanhas.

Mas qual é a abordagem adotas por esses estelionatários para invadir as contas das vítimas? Vamos explorar em detalhes, a seguir.

Entenda como ocorrem os golpes

O modus operandi é atraente, envolvendo a criação de uma “armadilha” para a vítima. Golpistas frequentemente enviam mensagens falsas via SMS, alegando que a senha de um aplicativo expirou, e oferecem um link que leva a um site falso, muito semelhante ao do banco legítimo.

Ao inserir a senha no site fraudulento, a vítima inocentemente fornece aos criminosos tanto o nome de usuário quanto a senha do aplicativo. Com essas informações em mãos, eles têm a capacidade de acessar os fundos de garantia da vítima e realizar saques. Quando a vítima se dá conta do ocorrido, já é tarde demais.

Além disso, as vítimas agora também estão recebendo mensagens via WhatsApp de indivíduos mal-intencionados que se fazem passar por funcionários bancários. Esses golpistas oferecem supostas quantias liberadas para o CPF da vítima e compartilham um link que direciona para um cadastro.

Nesse momento, os criminosos obtêm acesso aos dados do cliente e, em casos mais graves, conseguem até mesmo acesso à senha bancária, permitindo a realização de transações fraudulentas. Com as informações fornecidas, esses estelionatários realizam saques, abrem contas e efetuam compras online utilizando os dados da vítima. Eles também aproveitam as informações para contratar empréstimos consignados em nome dos aposentados.

Leia mais: INSS tem novo COMUNICADO para milhões de beneficiários; atenção

Quais são os golpes mais frequentes?

Entre os golpes mais reconhecidos e aplicados, podemos citar:

Empréstimos Consignados

Os criminosos obtêm informações dos beneficiários do INSS e utilizam esses dados para contrair empréstimos consignados sem o consentimento das vítimas. O montante do empréstimo é direcionado diretamente para o grupo criminoso.

Para proteger-se contra essa prática, existe a opção de bloquear a contratação de empréstimos consignados, o que pode ser feito pelo aplicativo ou site “Meu INSS”. Caso o aposentado deseje solicitar um empréstimo consignado legítimo, é recomendado entrar em contato com a instituição financeira por meio de seus canais oficiais de atendimento ou visitar uma agência física.

Golpe dos Valores Atrasados

Ação que envolve indivíduos se passando por advogados e enviando cartas aos segurados do INSS, informando que têm direito a receber valores retroativos. A carta instrui a vítima a depositar uma quantia aos supostos advogados para cobrir as custas processuais e garantir o recebimento dos valores.

Caso a vítima não tenha tido qualquer envolvimento prévio com os advogados mencionados na carta, a orientação é ignorar o comunicado e entrar em contato com o INSS para confirmação.

Falsas Revisões para Aumento de Benefícios

Os golpistas se fazem passar por advogados e alegam que os segurados têm a possibilidade de aumentar o valor de seus benefícios por meio de revisões. Em troca, solicitam dinheiro ou incentivam a vítima a fornecer informações pessoais e relacionadas ao benefício. Se houver suspeitas de estar recebendo um benefício com valor abaixo do devido e desejar solicitar uma revisão legítima, é aconselhável procurar um advogado de confiança. No site “Meu INSS”, os segurados têm a opção de solicitar uma revisão por conta própria.

Para prevenir-se, é essencial evitar clicar em qualquer link recebido por e-mail. Em caso de dúvida sobre a legitimidade de uma mensagem, a melhor abordagem é ligar para o número 135, da central de atendimento do INSS, ou acessar diretamente o portal “Meu INSS”.

Como evitar cair em golpes?

Para aqueles que já caíram em um golpe, é aconselhável registrar um boletim de ocorrência e entrar em contato com o banco onde o empréstimo fraudulento foi realizado, na tentativa de recuperar o valor perdido. Se uma resolução administrativa não for alcançada, o segurado pode buscar assistência legal.

Os segurados têm a opção de bloquear a contratação de empréstimos consignados por meio do portal “Meu INSS”. Caso a pessoa receba mensagens ou ligações alegando serem do INSS, é aconselhável verificar a informação através dos canais oficiais de atendimento antes de compartilhar qualquer dado. Vale ressaltar que o INSS não entra em contato para solicitar informações pessoais.

Leia também: INSS responde: como dar entrada no pedido de aposentadoria, pensão e auxílio?