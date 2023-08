Triângulo amarelo revela PERIGO em seu iPhone

Já aconteceu isso com seu iPhone? Um triângulo amarelo em seu iPhone não é algo a ser ignorado. Essa advertência visual, que pode aparecer repentinamente na tela do seu dispositivo, é uma séria indicação de que algo está errado e exige atenção imediata. Falhar em perceber o significado desse sinal ou agir de maneira imprudente pode levar a danos permanentes no aparelho. Mas o que significa essa notificação e como você deve responder? Vamos examinar esse sinal de alerta e as recomendações da Apple sobre o que fazer a seguir.

O aviso do triângulo amarelo no iPhone indica um problema sério que não deve ser ignorado, especialmente quando relacionado a líquidos. Foto: divulgação

Sinal preocupante no iPhone

O pop-up do triângulo amarelo pode aparecer em duas situações diferentes, ambas ligadas à presença de líquido no conector Lightning do iPhone. O primeiro cenário ocorre quando você conecta seu iPhone a um carregador e um líquido é detectado, com a manchete “Carregamento não disponível” sendo exibida. A segunda situação aparece ao tentar conectar um acessório diferente que não seja um carregador, com o título: “Líquido detectado no conector Lightning”. Em ambos os casos, o aviso é acompanhado por um triângulo amarelo com uma gota de água azul, e a recomendação é desconectar o cabo ou acessório imediatamente e deixá-lo secar, o que pode levar várias horas.

Veja também: Jornalista faz revelação polêmica sobre iPhone 15

A Apple fornece orientações específicas sobre o que fazer e o que evitar se você encontrar esses avisos. A empresa aconselha a bater suavemente o iPhone na mão com a porta Lightning voltada para baixo e, em seguida, deixar o aparelho secar em algum lugar com fluxo de ar. A espera antes de tentar carregar novamente deve ser de pelo menos 30 minutos, e se o alerta ainda for visível, pode ser necessário deixá-lo em uma área seca com fluxo de ar por até 24 horas.

Fique atento!

O aviso do triângulo amarelo não deve ser negligenciado. A tentativa de ignorá-lo e continuar carregando o aparelho pode causar corrosão nos pinos da porta Lightning ou no cabo, levando a danos permanentes e problemas de conectividade para o iPhone ou acessório. A Apple enfatiza que essa ação deve ser utilizada apenas como opção de emergência.

A empresa também alerta sobre algumas táticas que nunca devem ser usadas para secar o iPhone. Isso inclui evitar o uso de uma fonte externa de calor ou ar comprimido, não inserir objetos estranhos no conector, como cotonetes ou toalhas de papel, e não colocar o aparelho em um saco de arroz. Embora seja um mito comum que o arroz possa secar o iPhone de forma eficaz, a Apple adverte que isso pode permitir que pequenas partículas de arroz danifiquem o dispositivo.

Como explicado anteriormente, o pop-up do triângulo amarelo é um sinal sério de que o iPhone detectou a presença de líquido no conector Lightning. As instruções para lidar com essa situação são claras, e a importância de seguir as orientações da Apple não pode ser subestimada. Ignorar o aviso ou agir de forma inadequada não apenas pode causar danos permanentes ao aparelho, mas também pode anular a garantia. Assim, é fundamental tratar esse alerta com a seriedade que ele merece, seguindo as diretrizes da fabricante para garantir que seu dispositivo continue funcionando de maneira eficaz e segura.

Veja também: Com 17 anos, adolescente vende rim para comprar iPhone; estado de saúde é grave.