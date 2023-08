Saque extraordinário do FGTS de R$ 1 mil será liberado até dia 31? Entenda

No ano de 2022, milhões de brasileiros que exerciam à época ou em algum momento da vida, trabalhos sob o regime da CLT, tiveram a oportunidade do saque extraordinário de até R$ 1 mil, liberado pelo governo federal no período pandêmico. A medida que ajudou muitas famílias em situação financeira delicada, mas será que o benefício deve permanecer em 2023? Saiba mais abaixo se o saque extraordinário será liberado pelo governo atual.

Em 2022, a Caixa Econômica Federal liberou um saque extra do FGTS para beneficiários que possuíam saldo até o dia 31 de dezembro. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Saque extraordinário do FGTS

No ano de 2022, durante a gestão do governo Bolsonaro, uma medida foi implementada para permitir que os trabalhadores realizassem saques extraordinários de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), oferecendo um alívio significativo para muitos.

O objetivo principal dessa medida foi atenuar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19. No entanto, à medida que o ano avançou, dúvidas surgiram sobre a possibilidade dessa abordagem continuar em vigor ao longo de 2023.

Entenda o que pode acontecer para o ano de 2023 em relação ao recurso disponibilizado em caráter de urgência no ano anterior.

Clima de incerteza para 2023

Para compreender a situação atual, é importante revisitar como ocorreu a liberação desses saques extraordinários em 2022. Uma medida provisória (MP) foi emitida, autorizando os trabalhadores a efetuarem saques de até R$ 1.000 do FGTS. A responsabilidade pela distribuição dos valores coube à Caixa Econômica Federal, que os depositou diretamente nas contas poupança digitais dos beneficiários.

Contudo, a perspectiva de saques extraordinários em 2023 é incerta. Apesar dos auxílios que trouxe aos beneficiários e do montante de R$ 23 bilhões disponibilizado pela Caixa, atendendo a cerca de 32 milhões de trabalhadores, a MP que regulamentava esses saques extraordinários não foi submetida a votação na Câmara dos Deputados.

Como resultado, essa medida perdeu sua validade em 15 de julho de 2022. Consequentemente, os valores não sacados retornaram ao FGTS, com as devidas correções aplicadas com base nos rendimentos do fundo durante o período em que estiveram disponíveis nas contas poupança digitais.

Lula não deve repetir medida de 2022

Neste ano, não está prevista a realização de retiradas adicionais do FGTS. O atual governo, liderado por Lula, já expressou a decisão de não autorizar novos saques especiais do FGTS. Portanto, os trabalhadores que se beneficiaram dessa possibilidade em 2022 não terão a oportunidade de repetir a ação neste ano.

