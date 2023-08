ESTES brasileiros receberão R$ 362,19 a mais no mês de agosto; por quê?

Os pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de agosto já vão iniciar no dia 18 e vão até o dia 31, cerca de 20 milhões de beneficiários vão receber, conforme o calendário oficial que foi compartilhado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a qual administra os programas sociais do governo federal.

Vale destacar que nessa nova rodada também serão pagos os mesmos novos benefícios que aconteceu o pagamento do mês passado, pois agora eles fazem parte dessa nova cesta de benefícios do programa. Por isso, o valor que vão receber neste mês serão semelhantes aos que receberam mês passado com os adicionais. Acompanhe a leitura.

confira o valor que os benefiicários do Bolsa Família podem receber. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família em agosto

O novo Bolsa Família repassa os pagamentos aos beneficiários todos os meses, que é o benefício principal pago para todos os grupos familiares, além de três benefícios adicionais que são repassados apenas para as famílias que entram em cada regra específica, como por exemplo possuir os integrantes da família que são menores de idade ou gestantes.

Esse novo benefício de Rena de Cidadania é o principal do programa, além disso ele também garante R$ 142 por integrante para todas as famílias, não importa quantos membros a família tem, ou seja, as famílias com cinco ou mais integrantes já começam a receber valores maiores do que somente os R$ 600 que eram pagos.

Lembrando que os R$ 600 é o valor mínimo obrigatório. As famílias que tem quatro integrante ou menos, o valor de R$ 142 por pessoa vai ser junto ao novo benefício complementar, que é um adicional para completar o valor de R$ 600, que é o mínimo.

Além disso, também tem os outros dois benefícios adicionais do programa que são:

Benefício Primeira Infância, repassa o valor de R$ 150 para cada criança com até 06 anos

Benefício de Renda Variável, repassa o valor de R$ 50 para cada mulher gestante da família

E R$ 50 para criança ou adolescente com idades entre 7 a 18 anos

Veja também: Nubank: R$ 4.580,00 em agosto estarão na conta destas pessoas.

Bonificação em agosto de R$ 362,19

Nesse mês de agosto vai acontecer também o pagamento do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros que repassa para pelo menos seis milhões de beneficiários do valor correspondente a 100% referente ao preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg. Vale ressaltar que esse valor varia conforme o botijão.

Se observarmos a rodada de junho foi pago o valor de R$ 110 e a rodada anterior foi repassado o valor de R$ 112,19, se for levar em consideração esse valor maior algumas famílias do programa e também do Auxílio Gás vão poder receber até R$ 362,19 a mais.

Veja também: Estas são as previsões para cada signo até dia 31 de agosto