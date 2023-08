De R$ 712 a R$ 862: valor do Bolsa Família de agosto gera dúvida

Como sabemos, desde o começo do ano o maior programa social do Governo Federal, Bolsa Família está passando por algumas modificações. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) administra os programas sociais, além disso já confirmou uma nova rodada de pagamentos para esse mês de agosto.

Atualmente, o programa atende cerca de 20 milhões de famílias mensalmente e já estão se perguntando o valor que podem receber agora em agosto. Não podemos deixar de destacar que as quantias pagas deverão ser semelhantes às que os beneficiários do novo programa receberam no último pagamento, já que foi lançada em julho e vale por tempo indeterminado, tem exemplos de famílias que podem chegar a receber R$ 712 ou R$ 862.

veja os valores pagos em agosto do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família e seu pagamento do mês de agosto

Não podemos deixar de informar que o pagamento do novo programa Bolsa Família será feito entre os dias 18 e 31 de agosto de acordo com o número final do NIS -Número de Inscrição Social – de cada família.

O número final do NIS ele determina qual dia será do pagamento e não os valores que cada um irá receber, por isso as famílias que têm o mesmo NIS final podem receber valores diferentes, pois o programa termina os valores conforme cada perfil de uma família, como por exemplo a quantidade de pessoas, presença de menores de idade, gestante e assim por diante.

Ao total são 4 novos benefícios que o governo implementou e são pagos todos os meses conforme o perfil de cada família para no fim fazer a composição do valor que será pago.

Calendário do Bolsa Família agosto

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de agosto

NIS de final 2 – depósito na conta em 21 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 19/08)

NIS de final 3 – depósito na conta em 22 de agosto

NIS de final 4 – depósito na conta em 23 de agosto

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de agosto

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de agosto

NIS de final 7 – depósito na conta em 28 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 26/08)

NIS de final 8 – depósito na conta em 29 de agosto

NIS de final 9 – depósito na conta em 30 de agosto

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de agosto.

