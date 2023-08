Quais são os carros mais visados por ladrões em 2023? Confira a lista

É interessante notar que certos modelos de carros são mais visados por ladrões especializados em roubo de automóveis do que outros. Conforme indicado por um estudo conduzido pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNseg), houve uma redução no número de ocorrências desse crime em 2022, no entanto, a prática ainda existe e, para a sua segurança, listamos os cinco veículos mais roubados por criminosos no país. Veja a seguir.

Ladrões estão de olho

É no mínimo curioso e interessante notar que certos modelos de veículos são mais frequentemente alvo de ladrões do que outros. Segundo indicado por um estudo conduzido pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNseg), houve uma redução no número de ocorrências desse tipo no último ano, mas nem por isso o crime deixou de ser praticado no país.

Infelizmente, os casos de roubos de automóveis permanecem substancialmente elevados. A seguir, apresentaremos os cinco modelos de carros que mais foram objeto de roubo no Brasil durante o ano de 2023.

Carros mais roubados no Brasil em 2023

Volkswagen Gol:

O Gol, um dos automóveis mais populares no Brasil, também encabeça a lista dos mais roubados. Somente nos últimos sete meses, cerca de 9 mil unidades do Gol foram furtadas ou roubadas em território brasileiro.

Fiat Uno:

Assim como o líder da lista, o Fiat Uno, apesar de ter saído de linha, ainda figura como um dos automóveis mais visados por ladrões no Brasil. Nos últimos meses, aproximadamente 7 mil unidades do Uno foram objeto de furto ou roubo no país.

Chevrolet Onix:

O terceiro lugar é ocupado pelo Onix. Ainda que o número de roubos desse modelo tenha apresentado uma diminuição de 14,8% em comparação ao ano anterior, foram registrados 4,7 mil casos de furto ou roubo ao longo de 2023.

Chevrolet Corsa:

De forma surpreendente, mesmo após tantos anos fora de produção, o Chevrolet Corsa mantém-se como um dos alvos principais para criminosos. Durante 2023, foram notificados 4,3 mil casos de furto ou roubo envolvendo o Corsa no Brasil.

Fiat Palio:

Na quinta posição, temos outro modelo bastante popular no Brasil: o Fiat Palio. Nesse ano, nada menos que 4,3 mil unidades do Palio foram furtadas ou roubadas.

É essencial tomar precauções



Se você é proprietário de um dos modelos mencionados, é fundamental permanecer alerta e adotar medidas para reduzir o risco de ser vítima de roubo. Alguns conselhos práticos incluem:

Estacionar sempre em áreas bem iluminadas e movimentadas;

Evitar deixar objetos de valor no interior do veículo;

Assegurar o fechamento adequado das portas e dos vidros;

Não reagir caso seja abordado por assaltantes;

Considerar a contratação de um seguro adequado ao seu perfil.

A adoção de medidas preventivas pode contribuir significativamente para a proteção do seu veículo e a considerável diminuição dos riscos de roubo.

