WhatsApp surpreende ao anunciar nova ferramenta HOJE

Nova ferramenta no WhatsApp – O aplicativo de mensagens WhatsApp deu um grande passo para competir com plataformas de videochamada como Zoom e Meet. A empresa anunciou na última terça-feira, dia 8, um novo recurso que permitirá aos usuários compartilhar a tela durante as chamadas de vídeo. Esta atualização, disponível para Android e iOS (iPhone), promete mudar a maneira como as pessoas interagem por meio do popular aplicativo de mensagens.

O WhatsApp adicionou uma nova ferramenta que permite compartilhar a tela durante as chamadas de vídeo, aproximando-o das plataformas de videochamada. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp anunciou uma nova ferramenta no app?

Este novo recurso aproxima o WhatsApp de plataformas de videochamada profissionais e oferece uma maneira prática e eficaz para os usuários compartilharem informações visuais durante as conversas. Nos dispositivos móveis, a tela será compartilhada no modo paisagem, garantindo uma melhor visualização do conteúdo. A função está acessível para todos os usuários dos sistemas operacionais Android e iOS.

Veja também: Recurso oculto do WhatsApp é encontrado e pode chocar muita gente

Para utilizar a nova funcionalidade, o usuário deverá iniciar uma chamada de vídeo no WhatsApp. Com a videochamada em andamento, o ícone “Compartilhar” aparecerá na parte inferior da tela. Ao tocar neste ícone, será possível escolher entre compartilhar um aplicativo específico ou a tela inteira do dispositivo. Quando o compartilhamento é iniciado, os outros participantes da chamada receberão uma mensagem informando que o compartilhamento de tela foi iniciado.

A reação dos usuários do WhatsApp a essa atualização foi, em geral, de surpresa e excitação. Nas redes sociais, especialmente no Twitter, muitos expressaram sua satisfação com a adição dessa funcionalidade. O anúncio feito pela empresa se espalhou rapidamente, gerando uma variedade de comentários, desde aqueles que aplaudiram a inovação até aqueles que levantaram questões sobre possíveis implicações em termos de privacidade e segurança.

Esta atualização vem em um momento em que a videoconferência se tornou uma parte vital da comunicação diária para muitas pessoas, seja para reuniões de trabalho, aulas online ou simplesmente para manter contato com amigos e familiares. O recurso de compartilhamento de tela do WhatsApp pode, portanto, ser uma adição valiosa para aqueles que já utilizam o aplicativo para comunicação por vídeo.

Competição entre plataformas

Com a incorporação desse recurso, o WhatsApp está, sem dúvida, intensificando sua competição com outras plataformas de videochamada. Ao oferecer uma função que era, até então, comumente associada a ferramentas profissionais de conferência, o aplicativo amplia seu apelo tanto para usuários casuais quanto para profissionais.

Contudo, a chegada dessa funcionalidade também levanta algumas questões importantes. O compartilhamento de tela envolve a transmissão de informações sensíveis em tempo real, e isso pode suscitar preocupações com a privacidade. Ainda não está claro como o WhatsApp pretende abordar essas questões, e a empresa ainda não divulgou detalhes específicos sobre possíveis medidas de segurança associadas ao novo recurso.

Por isso, a nova atualização do WhatsApp promete enriquecer a experiência dos usuários, permitindo uma maior colaboração e compartilhamento durante as chamadas de vídeo. Como uma adição significativa ao aplicativo de mensagens mais popular do mundo, o recurso de compartilhamento de tela pode representar uma virada no jogo na forma como as pessoas se comunicam digitalmente. Será interessante acompanhar como essa funcionalidade será recebida pelos usuários e como ela se encaixará no ecossistema em constante evolução do WhatsApp.

Veja também: Faça isso e aproveite as novidades do WhatsApp de agosto