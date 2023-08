COMUNICADO GERAL: estes beneficiários do INSS podem continuar com auxílio mesmo empregados?

O auxílio-inclusão é uma prestação voltada para indivíduos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada que conseguem voltar ao mercado de trabalho. Pessoas portadores de deficiência que já recebem o BPC há mais de cinco anos podem fazer a solicitação desse auxílio adicional. Entenda os detalhes a seguir para solicitar o repasse extra.

Beneficiários BPC tem direito a auxílio se for empregado. | Foto: Reprodução

Beneficiários do BPC com auxílio extra

Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) que conseguem retornar ao mercado de trabalho possuem direito ao auxílio-inclusão. Pessoas com deficiência que já recebem o benefício do BPC por um período maior que cinco anos são elegíveis para solicitar esse auxílio adicional e as instruções a seguir explicam o procedimento para fazer a solicitação.

Entenda os requisitos necessários

Para ser contemplado com o repasse de auxílio-inclusão são exigidos que o solicitante cumpra os requisitos abaixo:

– Ter sido beneficiário do BPC nos últimos cinco anos antes de iniciar um emprego formal ou se registrar como Microempreendedor Individual (MEI).

– Atender aos critérios de renda estabelecidos para o BPC.

– Manter as informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).

– Estar empregado no mercado formal com uma remuneração que não ultrapasse dois salários mínimos.

– Possuir uma deficiência moderada ou grave.

– Não receber outros benefícios do INSS, como seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão.

– Manter o CPF regularizado.

Como solicitar

A solicitação do auxílio-inclusão é um processo relativamente simples. Os interessados devem entrar em contato com o INSS utilizando os canais de comunicação disponíveis. A opção mais comum é ligar para o número gratuito 135, que está operacional de segunda a sábado, das 7h às 22h. Além disso, a solicitação também pode ser feita através da plataforma Meu INSS, acessível tanto via site quanto por meio do aplicativo.

Vale ressaltar que o BPC não é encerrado, mas temporariamente suspenso quando o indivíduo com deficiência começa a trabalhar. Se ocorrer o desligamento do emprego, é possível retomar o recebimento do BPC sem a necessidade de uma nova avaliação médica. Contudo, é preciso solicitar a reativação junto ao INSS.

Diferenças entre BPC e auxílio-inclusão

A principal distinção entre o BPC e o auxílio-inclusão está no fato de que o primeiro é um benefício assistencial direcionado a pessoas de baixa renda, sejam elas idosas ou com deficiência. Por outro lado, o auxílio-inclusão é destinado especificamente aos beneficiários do BPC que ingressam ou retornam ao mercado de trabalho.

Enquanto o BPC consiste em uma assistência mensal, o auxílio-inclusão é uma quantia adicional que se mantém vigente durante o período em que o indivíduo exerce uma atividade remunerada. Isso proporciona uma transição gradual e suave para a vida produtiva.

