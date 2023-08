Precisa de uma GRANA EXTRA? Pode sorrir com esta notícia

As férias do meio do ano estão acabando e com o fim delas, também aparecem inúmeras pendências financeiras que devem ser pagas, então, um dinheiro extra irá cair bem. E a boa notícia é que atualmente, há mais de 37 milhões de pessoas que têm direito a um dinheiro a mais que será pago pelo Banco Central, mas poucos sabem disso, entenda como funciona.

Está precisando de um dinheiro extra? confira essa grande novidade | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De onde vem este dinheiro extra?

Trata-se dos valores esquecidos pelos brasileiros, ao todo, há mais de R$ 7 bilhões que não foram sacados até o término do último mês. Além de que dos R$ 11,61 bilhões que estão disponíveis, apenas R$ 4,43 foram sacados, portanto, ainda há bastante dinheiro sobrando.

Vale lembrar que as estatísticas do Sistema de Valores a Receber, foram divulgadas com um atraso de dois meses. Para se ter noção, no final de junho, apenas 15 milhões de correntistas haviam resgatado os valores que tinham disponíveis, o número representa apenas 27,37% de todo o dinheiro que está disponível.

O sistema foi lançado no ano passado e até agora, milhares de pessoas ainda não sabem como usá-lo, ele havia passado um período fora do ar, mas agora voltou com tudo e com inúmeras melhorias.

Veja também: Bradesco Emite Alerta GERAL Para Os Clientes

Qual o valor médio que cada usuário tem disponível para receber?

A má notícia é que a maior parte das pessoas possuem apenas pequenas quantias disponíveis para saque, a saber:

63,07% das pessoas devem receber valores entre R$ 0,01 e R$ 10;

24,99% das pessoas devem receber valores entre R$ 10,01 e R$ 100;

10,18% das pessoas devem receber valores entre R$ 100,01 e R$ 1 mil;

1,77% das pessoas devem receber valores superiores a R$ 1 mil.

Uma das grandes novidades, é a possibilidade que os usuários realizem o saque até mesmo de pessoas falecidas, mas nesse caso, é preciso ser herdeiro legal.

Veja também: Dinheiro Extra Com O Abono Do Pis/Pasep É Possível

Cuidado com os golpes

O Banco Central vem alertando a todos os brasileiros a terem bastante cuidado com os golpes, pois desde o lançamento do Sistema de Valores a Receber, vários estelionatários tentam convencer pessoas para elas pensarem que estão sendo ajudadas, mas no fim, estão sendo enganadas.

Então, o banco ressalta, que qualquer resgate do valor é feito de maneira totalmente gratuita e não é preciso clicar em link algum para confirmar os dados. Há pessoas que estão cobrando por isso.

Por fim, o Banco Central salienta que apenas o banco que aparecer após a consulta no sistema, pode entrar em contato com o cidadão. Além disso, a pessoa não precisa fornecer senha de nada e funcionário algum está autorizado a realizar essa solicitação aos clientes. Portanto, se alguém solicitar, provavelmente é golpe.