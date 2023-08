Você já caiu no golpe da mangueira? Veja como identificar na hora de abastecer

Não é de hoje que alguns donos de postos de gasolina permitem a aplicação de golpes durante o abastecimento. Antigamente era comum os donos permitirem a mistura de outras substâncias com o combustível, a fim de render mais. Posteriormente surgiu a adulteração do ‘relógio’ de medição e em pleno 2023 um novo golpe veio à tona — o golpe da mangueira.

Como funciona este golpe?

Trata-se de um golpe não tão tecnológico, e sim manual. Os postos de combustíveis no Brasil são todos manuais — logo é um frentista que abastece o combustível nos veículos.

Isso ocorre através da bomba de combustível, que recebe o mesmo através de uma mangueira. O combustível que é injetado na mangueira e saí pela válvula é contabilizado no painel.

O golpe funciona da seguinte maneira: o frentista faz uma dobra na mangueira, próximo ao seu ponto de ligação com a válvula de saída. E com isso parte do combustível fica retido na mangueira. Em alguns casos é possível ficar até mesmo 1 litro de combustível na mangueira.

Para não cair neste golpe é bem simples. Durante o abastecimento é necessário pedir que o frentista deixe a mangueira totalmente esticada, sem qualquer dobra realmente visível — evitando a retenção do combustível.

As bombas de combustíveis são disponibilizadas por duas companhias: Wayne e Gilbarco Veeder-Root. Ambas ao serem consultadas acerca dessa possibilidade de fraude responderam algo surpreendente.

Afinal, o que realmente acontece?

De acordo com as distribuidoras de bombas — não há qualquer crime ou fraude nessa quantidade de combustível que fica na mangueira. Haja vista que no momento do abastecimento, o cliente ainda recebe um pouco do último abastecimento.

Desse modo seria uma maneira de repor a quantidade ‘perdida’ na mangueira. E afirmou que essas preocupações não possuem lógica e que podem continuar sem receio o abastecimento nos postos brasileiros.

E por fim complementaram que as bombas são de excelente qualidade e que são realizados vários testes quanto à capacidade de vasão de suas bombas, a fim de que seja entregue ao cliente exatamente o que foi pedido. Seja pela quantidade de litros ou dinheiro pago.

Portanto, essa foi a resposta das principais empresas que distribuem os equipamentos para os postos Shell do Brasil. Por via das dúvidas, é importante estar atento a cada detalhe. Seja cor do combustível, vasão da válvula, etc. Haja vista que nem todos os postos possuem certificação validada por todos os órgãos.

E aqueles que possuem, vez e outra podem deixar a ganância falar mais alto e tentar lesar os tão importantes clientes. Todo cuidado é pouco. Realmente o Brasil não é para amadores.

