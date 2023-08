Surpreenda-se com o signo mais inseguro do zodíaco

Embora o zodíaco seja composto por signos que sejam reconhecidos por serem mais empoderados, sempre existirá também o signo mais inseguro, que acaba sendo bem mais introvertido. Aliás: dentro da categoria “insegurança” também existe mais de um signo, não sendo difícil identificá-los e saber exatamente como ajudar seus nativos no que diz respeito a lidar com as dificuldades, conforme será explicado no decorrer desta leitura.

Graças à famosa astrologia, é possível saber exatamente quais signos do horóscopo utilizado no Ocidente possuem tendência a caminhar ao lado da insegurança, inclusive em relação a si mesmos. Afinal, seus nativos estão sempre duvidando de suas próprias habilidades, bem como da lealdade que existe dentro dos ambientes que frequentam.

Logo, quem acredita que pode se encaixar perfeitamente dentro desse grupo com características tão únicas não pode deixar de ler os próximos tópicos.

Lembrando que o signo mais inseguro pode estar tanto no Sol quanto na Lua de uma pessoa, ou mesmo ser seu ascendente.

Conhecendo os signos mais inseguros que existem no horóscopo ocidental

Como citado acima, não existe especificamente um único signo mais inseguro dentro do zodíaco.

Existem, ao todo, 3 deles, conforme lista a seguir:

A insegurança do signo de Câncer

Este é um signo que tem a Lua como regente e a água como elemento, sempre associado à maternidade e às emoções. Logo, não é de se admirar que seus nativos tenham como característica a emoção e a sensibilidade, por serem pessoas que se deixam afetar de forma muito rápida pelas situações do dia a dia e pelos relacionamentos.

Assim sendo, quando se trata de falar de signos inseguros, Câncer definitivamente deve estar na lista, pois o canceriano sempre quer sentir que é útil e necessário para os outros e para os ambientes. Se não houver reciprocidade em tudo, a insegurança irá se fazer presente.

A insegurança do signo de Peixes

Os nativos deste signo possuem muita empatia e conseguem absorver as emoções de terceiros com facilidade. E, por conta de toda essa sensibilidade, podem ficar vulneráveis à dúvida e à insegurança, lembrando também que são regidos pela água, que dá sensibilidade e perspicácia.

O pisciano pode absorver estigmas sociais e inseguranças, não sendo de se admirar que acabe tendo pensamentos tóxicos no que diz respeito ao seu jeito de ser e à sua aparência.

A insegurança do signo de Virgem

Por fim, Virgem, que tem a terra como elemento, é muito metódico, organizado e perfeccionista, o que faz com que seus nativos não gostem de sentir que não estão atendendo nem mesmo às expectativas que traçaram para si mesmos.

A busca constante e até mesmo exagerada pela excelência leva o virginiano a ficar inseguro em diversas ocasiões, duvidando de suas próprias capacidades pelo simples fato de que não consegue estar à altura de seus próprios padrões, que geralmente são muito altos.

Como o signo mais inseguro pode lidar com a insegurança

O sentimento de insegurança pode atrapalhar a vida de qualquer pessoa.

Assim sendo, quem nasceu sob a influência de um dos signos mais inseguros deve tentar reverter essa situação. Uma boa iniciativa é praticar o autoconhecimento, a fim de descobrir seus pontos fortes, suas habilidades e as características únicas de sua personalidade.

