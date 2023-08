Em busca de sempre oferecer a melhor experiência para os seus usuários, o WhatsApp lançou uma nova ferramenta com o objetivo de aumentar a segurança do seu aplicativo. Com ele, a plataforma reduz ainda mais a chance de possíveis invasores roubarem os dados dos seus usuários. Veja como funciona.

Nova função do WhatsApp cai na internet antes da hora. Acompanhe. | Imagem: MIH83 / pixabay.com

WhatsApp inova outra vez

Por ser cada vez mais utilizado para tratar de assuntos pessoais e profissionais, muitos usuários ficam receosos com as suas contas e com o constante alerta de que perfis foram invadidos. Nos últimos meses, se tornou extremamente comum ver golpes sendo aplicados por contas falsas no WhatsApp ou por outras invadidas por criminosos.

A nova ferramenta foi confirmada no início desta semana.

Com ela, um verdadeiro alívio é ofertado para aqueles que têm medo de compartilhar algumas informações mensageiro. Ficou pelo curioso para saber sobre o que estamos falando e como essa nova atualização irá agir em seu celular? Continue acompanhando a matéria e descubra a mais recente inovação do WhatsApp.

Nova barreira visa impedir invasões nas contas

O novo recurso da Meta promete ser uma nova barreira de segurança para todos os usuários da plataforma. De acordo com uma notícia divulgada pelo portal WAbetaInfo, especializado em lançamentos do WhatsApp, a nova ferramenta será um tipo de prevenção extra a tentativas de invasão de conta do aplicativo.

Dessa forma, ao tentar mover a conta no aplicativo para um novo dispositivo, ela será protegida mediante a confirmação do endereço de e-mail. Com isso, caso um golpista tente entrar em sua conta e cadastrá-la em um novo celular, você será notificado de que há alguém tentando entrar em sua conta.

A expectativa é que a nova função fique disponível para todos os usuários em breve, pois é uma forma de ajudar todos os que podem estar na mira dos criminosos. Além disso, a novidade será ofertada de modo opcional, pois é diferente da opção que pede o endereço de e-mail pela verificação em duas etapas.

