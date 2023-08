Ninguém te contou sobre as vantagens reais de usar o cartão digital do INSS.

Lançada no mês de maio de 2023, a carteira virtual do INSS teve seu lançamento pelo Governo Federal. O documento traz benefícios como descontos e serve como comprovante também.

E ainda é bem fácil de ter acesso! Tudo pode ocorrer pelo aplicativo gratuito disponível para celulares.

Essa facilidade visa fornecer aos cidadãos acesso à confirmação de dados, além de descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros, sem precisar imprimir comprovantes ou emitir cartões físicos.

Além de oferecer as vantagens, o cartão também serve como comprovante do benefício, eliminando a necessidade de cartão físico.

Dá para resolver pendência com o INSS; aprenda como | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais são as vantagens.

Foi informado pelo ministro da previdência social que informou que está em busca de mais parcerias com outros bancos além do Banco do Brasil e Caixa. Hoje em dia são 27 instituições financeiras que operam os benefícios no Brasil.

O aplicativo e o site Meu INSS são utilizados por cerca de 400 mil pessoas, que usam o serviço para emitir a declaração de benefício. É justamente esse público que poderá ter acesso ao “clube de vantagens”. Para terem direito, eles só precisarão comprovar o vínculo com o INSS e depois usufruir dos descontos.

Cada banco vai oferecer uma lista de vantagens que vai de acordo com o interesse da instituição.

Depois de consultar os benefícios disponíveis no site do banco, o beneficiário pode usufruir deles apresentando o cartão virtual em outros estabelecimentos participantes.

Por fim, vale lembrar que o recurso não está disponível para quem não recebe benefícios ativos do INSS e para quem recebe Seguro-Desemprego Pescador Artesanal.

Assim, em caso de dúvidas ou problemas durante o processo, o INSS recomenda ligar para o número 135 por meio de um telefone. Assim, um atendente treinado consegue ajudar na solicitação.

O que é o MEU INSS?

O Meu INSS é um serviço online oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Brasil, que permite aos cidadãos acessarem informações e serviços relacionados aos seus benefícios previdenciários como aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade e outros benefícios sem precisar ir a uma agência física do INSS.

