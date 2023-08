ESTE é o truque para evitar roubos de motos em qualquer lugar

Dados apontam que a modalidade de roubos e furtos tiveram uma alta de 8% no ano de 2022, alcançando o número de 373.225 mil ocorrências. Essa tendência também está se estendendo para motos, que registraram um aumento de 27,6%, comparado com os primeiros quatro meses do ano de 2023 com o mesmo período de 2022.

Diante desse cenário, os proprietários de motos estão adotando um método que visa deixar o veículo livre das práticas criminosas. Ele está sendo conhecido como vacina antifurto. Veja mais sobre os detalhes.

Acompanhe o novo truque para evitar roubos de motos em qualquer lugar. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como funciona o novo método para se livrar dos roubos e furtos?

Em algumas pesquisas, foi detalhado que a estratégia é quase que obrigatória para quem trabalha com moto em São Paulo e na região metropolitana. A tática visa proteger as peças que costumam ser vendidas ilegalmente. Inclusive, essa é a principal razão que impulsiona os crimes. A tal vacina, cujo valor varia entre R$150 reais e R$220 reais, busca aplicar o número do chassi ou placa nos componentes removíveis, atrapalhando assim a ação dos criminosos que, muitas vezes, optam por deixar de completar o furto ou roubo diante disso.

Isso acontece porque quando esse tipo de moto é entregue para o receptor, ele se nega a receber, visto que a imunização comprova que o produto veio de um crime. Mesmo que sejam feitas algumas medidas para esconder, os órgãos fiscalizadores ainda conseguem perceber.

A vacina parece estar surtindo efeito. Até mesmo as empresas de aluguel de motos têm aderido a ela. Algumas companhias, já aplicaram a precaução em 200 motos. Além disso, o método parece estar sendo estendido para caminhões e carros, sobretudo, nas peças mais roubadas.

5 dicas para se prevenir de um roubo no trânsito.

1. Não reaja

Não reagir a um assalto é regra de ouro. Isso porque a reação da vítima pode provocar atos ainda mais violentos por parte do assaltante, resultando até mesmo em morte.

Portanto, se vítima de assalto, não reaja. Entregue os seus pertences e aguarde ajuda das autoridades.

2. Não permaneça dentro do carro em via pública

Ser rápido no embarque e desembarque do veículo é uma maneira do motorista ou passageiro evitar exposição demasiada em ruas desconhecidas.

Para o motorista, o ideal é se aproximar do carro já com a chave na mão. Após entrar no carro, o recomendado é trancar imediatamente as portas e partir o quanto antes.

3. Tenha atenção no embarque e desembarque

Observar os arredores do veículo antes de estacionar ou entrar no carro também é uma maneira de se proteger.

Desse modo, é possível notar atitudes suspeitas próximas ao veículo e evitar situações perigosas.

4. Não deixe o carro ligado com criança dentro

De modo geral, não se deve deixar crianças sozinhas dentro de um veículo.

Mesmo que a parada seja rápida, há chances de bandidos levarem o carro com o pequeno passageiro dentro. Portanto, não corra esse risco.

5. Não deixe objetos visíveis no carro

Não deixe pertences visíveis dentro do carro, como bolsas, celulares, entre outros.

A exposição desses objetos pode motivar arrombamentos e furtos ao veículo. Além disso, também é possível que os assaltantes aguardem o motorista chegar para retirar os pertences do carro com o veículo destrancado.

