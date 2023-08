VITÓRIA para os brasileiros! Pagamento de R$ 1.441,00 está próximo

A pauta do salário-mínimo sempre é um assunto que ganha bastante repercussão e o reajuste é uma das grandes preocupações dos brasileiros, já que o valor é uma referência para a remuneração de milhões de trabalhadores e também dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Neste ano de 2023, o piso nacional teve duas correções para conseguir chegar no valor atual de R$ 1.320,00.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente, enviou ao Congresso Nacional um Projeto de Lei (PL) que modifica o cálculo do salário-mínimo a partir do ano de 2024 e também para garantir a correção com base na inflação do ano anterior (2022), uma medida pelo INPC, além disso o texto também prevê ganho real.

Aumento para os brasileiros

Vale ressaltar que esse aumento será concedido com base no crescimento econômico do Brasil e a referência será o PIB – Produto Interno Bruto – de dois anos anteriores. Caso o resultado seja negativo o reajuste levará em conta apenas a inflação acumulada.

Já na prática, o Projeto de Lei garante que os trabalhadores tenham realmente um aumento real sempre que a economia do país crescer, além de dispensar negociações entre o governo e o Congresso.

Previsão para o ano de 2024

Como o valor do salário ´é calculado a partir dos indicadores que foram mencionados ainda não tem como confirmar qual será o valor exato do salário-mínimo brasileiro no ano de 2024, no entanto alguns especialistas já têm suas previsões.

Tiago Sbardelotto, que é um especialista em contas públicas da XP já fez sua previsão e acredita que o piso nacional do próximo ano (2024) é no valor de R$ 1.441. Os cálculos levam em consideração também a conta na previsão de 6,1% para a inflação deste ano 2023 e o crescimento de 2,9% registrado no PIB em 2022.

Por outro lado, alguns técnicos do governo estipulam que o valor vai ficar em torno de R$ 1.429 levando em consideração que esperam o INPC a 5,3% no encerramento deste ano. Por mais que tenha previsões é necessário aguardar a divulgação dos indicadores econômicos para ter a ideia mais próxima da realidade.

Novo cálculo

O projeto que foi apresentado ao Congresso que altera as regras para cálculo do salário-mínimo precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, se caso for aprovado nas duas casas, vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano de 2024.

Segundo informações da XP, se o caso do piso nacional for fixado em R$ 1.441 como previsto pelo especialista, o impacto nos cofres públicos será de R$ 46,7 bilhões.

