É o FIM! Programa de renegociação de dívidas termina esta semana

Renegociar uma dívida é muito melhor do que deixá-la no esquecimento e posteriormente ter o nome colocado nos programas de proteção ao crédito. O Governo Federal está investindo bastante no segmento neste ano de 2023. Dentre os programas mais populares, encontra-se o Renegocia! Uma ação do Governo em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Em razão da popularidade do Desenrola Brasil, muitos brasileiros sequer conhecem o Renegocia!. De semelhante modo ao Desenrola Brasil, este programa do Governo visa combater as dívidas dos trabalhadores brasileiros.

Entretanto, possui um contraste bem nítido. Enquanto o Desenrola busca quitar dívidas fáceis de serem pagas — o Renegocia! busca por aquelas dívidas cujo o valor ultrapassa a capacidade de pagamento do endividado.

Podendo ser usado para renegociar dívidas com empresas, empresas de água, energia elétrica e várias outras. Entretanto, o programa possui algumas limitações. Bem como a impossibilidade de ser usado para quitar dívidas de crédito rural, imobiliário ou dívidas de pensão alimentícia.

Para participar do programa existem duas maneiras. De modo presencial ou através da plataforma. Aos interessados em renegociar suas dívidas de maneira presencial é necessário ir até o Ministério Público, Procon ou Associações de Defesa do Consumidor espalhadas pelo Brasil.

O prazo é até o dia 11 de agosto. Haja vista que é um mutirão realizado por inúmeros órgãos públicos. É necessário estar portando documentos de identificação pessoal, contratos e documentos de comprovação de débitos.

Passo a passo de como renegociar online

Entretanto, é possível realizar a renegociação de maneira totalmente online. É necessário apenas ter uma conta do Governo nível prata ou ouro. Logo após acessar a plataforma basta seguir os passos abaixo.

Entre no site consumidor.gov.br;

Escolha o credor;

Clique em ‘Renegociação/parcelamento’;

Anexe os documentos e aguarde a análise.

Pronto! A partir deste momento o credor poderá entrar em contato através da plataforma com as melhores opções de renegociação das dívidas. Haja vista que o mesmo é ideal para quitar dívidas de órgãos públicos e até mesmo de companhias elétricas.

O intuito não é que as dívidas sejam perdoadas, mas pagas de maneira equilibrada e benéfica para ambas as partes. Através do Renegocia! é possível quitar inúmeras dívidas, sejam bancárias ou não.

Além disso, não há limite estipulado de renda mensal ou paralelos. Por esse motivo é de suma importância aproveitar a oportunidade enquanto há tempo. O programa foi iniciado em 24/07 e irá até o dia 11 deste mês.

É válido lembrar que jamais será cobrado qualquer taxa para quitar todas as dívidas. O que acontece são negociações entre o credor e o endividado. Qualquer proposta extraordinária de terceiros é possível colocar a critério da dúvida e buscar mais informações.

