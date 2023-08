Inesperado! Mudança no Auxílio Gás preocupa brasileiros

Todos os meses, milhares de brasileiros recebem alguns benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás, sendo que este último, é pago de modo bimestral. Juntos, eles garantem que as famílias brasileiras tenham uma qualidade de vida melhor. Entretanto, uma notícia veio à tona e está colocando em risco o benefício citado e ele pode não ser pago nos próximos meses, confira o desenrolar da história.

Grande surpresa acaba de chegar envolvendo o auxílio gás, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O anúncio foi feito no último sábado

No dia 05 de agosto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou o bloqueio das verbas que estavam previamente liberadas dentro do orçamento para o pagamento do vale gás, um dos principais programas do Governo. Todavia, a pasta nega que irá ocorrer a interrupção dos pagamentos.

O bloqueio das verbas foi informado ao Congresso no dia 28 de julho, mas somente na última semana foi revelado, graças a uma matéria do jornal O Estado de S. Paulo, que usou como base levantamentos da Associação Contas Abertas, que realiza o acompanhamento ininterrupto das contas públicas.

Vale salientar que o que levou o Governo a tomar a decisão, foi o teto de gastos que está previsto para 2023, ele não pode ser ultrapassado. Ao todo, R$ 1,5 bilhão foram bloqueados. O corte afetou dez pastas, dessas dez, saúde e educação representam quase metade dos valores.

Veja também: Comunicado GERAL: Grande Benefício Do CadÚnico Está De Volta

Quanto foi cortado do Vale Gás?

Em relação ao ministério em questão, houve a contingência de R$ 144 milhões. A pasta alegou que remanejou o orçamento para não prejudicar os pagamentos dos programas sociais. E em relação ao Auxílio Gás, o ministério informou que o valor bloqueado só “será executado no mês de dezembro”.

Ou seja, acredita-se que até lá, todos os repasses sejam feitos conforme o cronograma bimestral, para 2023, ainda restam três pagamentos do vale gás.

Em nota, o ministério informou: “Caso o desbloqueio do Orçamento Federal seja insuficiente, o MDS fará um remanejamento de recursos de outras ações discricionárias para garantir o pagamento do Auxílio Gás, cumprindo a diretriz do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de fazer os recursos federais chegarem a quem mais precisa”.

Veja também: ESTES São Os Detalhes Do Bolsa Família De Agosto Que Ninguém Te Contou

Novas vagas serão liberadas no Auxílio Gás?

Atualmente, o benefício assiste cerca de 5,7 milhões de famílias, a cada dois meses, um valor a mais é pago para que o beneficiário possa comprar um botijão de gás. Isto é, o ideal, era que todos que recebessem o Bolsa Família também tivessem direito ao vale.

Contudo, na prática, isso não acontece, o número de beneficiários do vale gás é quase 4 vezes menor que o número de beneficiários do Bolsa Família. E pelo menos em 2023, não há mais vagas para o programa social.

Talvez em 2024, caso haja espaço no orçamento, o benefício possa ser pago para mais pessoas, enquanto não, apenas quem já recebia o benefício no antigo governo está tendo direito.