Dinheiro extra com o abono do Pis/Pasep é possível

O abono salarial é um dos benefícios mais esperados todos os anos pelos trabalhadores, pois além de ajudá-los, serve para fomentar a economia brasileira. E uma grande curiosidade é que há cerca de 10 milhões de trabalhadores que possuem saldo Pis/Pasep e ainda não realizaram o saque. Saiba se você tem direito e como é possível realizar o resgate do valor.

Valor extra do abono salarial é liberado, saiba quem pode sacar | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem possui direito ao valor?

Atualmente, passa de 10 milhões o número de trabalhadores que têm dinheiro disponível para sacar referente ao abono salarial do Pis/Pasep. O valor soma incríveis R$ 25 bilhões que estão simplesmente “esquecidos”.

Mas o valor não é destinado aos trabalhadores atuais, eles são de pessoas que trabalharam entre os anos de 1971 e 1988, seja de carteira assinada ou sendo servidor público e não tenham efetuado o saque.

Caso o trabalhador tenha falecido, é possível que os representantes legais realizem a solicitação do saque, ao enviar os documentos e passar pela análise, o valor é depositado na conta bancária que for indicada pelo familiar.

Veja também: Mulher Ganha Na Loteria, Trai O Marido E Fica Pobre; ELE Recebeu Os R$ 6 Milhões

Prazo para solicitar o saque acabou?

Infelizmente sim, no último dia 05 de agosto, o prazo cessou, no período em questão, era possível realizar o resgate do abono esquecido. A partir do dia que encerrou o prazo, o dinheiro foi destinado ao Tesouro Nacional.

A boa notícia é que os interessados ainda podem solicitar o saque à União no prazo de até 60 meses, após o período em questão, o valor não poderá mais ser resgatado pelos interessados.

Desde o ano de 2020, quando o saque foi liberado, mais de 513 mil trabalhadores conseguiram realizar o saque, o que totalizou um montante de R$ 745 milhões.

Veja também: Agência Do Nubank? Como Sacar Dinheiro De Banco Virtual

Como realizar a solicitação?

Para solicitar o valor, basta ter uma conta no aplicativo do FGTS, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Ao efetuar o download do aplicativo, basta se cadastrar e preencher os dados solicitados.

Quando o usuário já estiver dentro da plataforma, ele precisa seguir o passo a passo:

Clica em “você possui saque disponível”;

Após conferir o valor, vá até “Solicitar o saque do Pis/Pasep”;

Escolha a forma de saque (em conta bancária ou em espécie);

Confirme os dados, envie os documentos solicitados e pronto, só aguardar a análise.

Caso o trabalhador tenha dúvidas em relação ao procedimento ou não consiga fazê-lo em casa, é possível ir até uma agência da Caixa. Além disso, há alguns canais que estão disponíveis para tirar as dúvidas, basta ligar para o número 4004-0104 caso esteja em capitais ou regiões metropolitanas ou para o 0800 104 0 104 para outras regiões. Lembre-se de procurar saber se você ou seu parente possui direito o quanto antes, já que o prazo se encerra dentro de cinco anos.