Quer uma picape em 2023? Estas são as mais econômicas, segundo o INMETRO

Qual a picape mais econômica do País? Os SUVs podem ser a preferência nacional no momento, mas o segmento de picapes está crescendo em popularidade e relevância no mercado brasileiro. Com o lançamento de novos modelos e a transformação de uma imagem antes associada ao alto consumo de combustível, o ano de 2023 está redefinindo o que as picapes representam no país. Quer saber quais são as picapes mais econômicas à venda no Brasil em 2023, conforme os dados do Inmetro? Continue lendo e descubra mais sobre essa tendência automotiva que está ganhando tração.

A picape está ganhando cada vez mais força no mercado brasileiro, além dos populares SUVs. Foto: Divulgação.

Está em busca de uma picape eficiente?

Embora SUVs como a Ram Rampage e a nova Ranger estejam conquistando o coração dos motoristas brasileiros, as picapes estão demonstrando seu próprio valor, especialmente em termos de economia de combustível. Longe vão os dias em que esses veículos eram sinônimo de “carro beberrão”.

Veja também: Carro voador perde o controle e atinge sobrado

No segmento de picapes com motor flex ou gasolina, destaca-se a Nova Fiat Strada Freedom CS, com transmissão automática, alcançando um consumo de 8,9 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada com etanol, e 12,9 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada com gasolina. A Chevrolet Nova Montana LT, com transmissão manual, também se destaca, apresentando um consumo de 8,3 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol, e 12,0 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada com gasolina.

Outras opções econômicas incluem a Nova Fiat Strada Endurance CD e Ranch/Volcano, bem como a Chevrolet Nova Montana LTZ, todas oferecendo eficiência no consumo de combustível tanto na cidade quanto na estrada. As picapes VW Saveiro em suas variações Trendline SC/Robust SC e Cross CD/Robust CD, a Renault Oroch Intense 16M/Pro16, Fiat Toro Volcano Turbo/Freedom Turbo e Ford Maverick XLT/Lariat FX4 também fazem parte dessa lista, cada uma com suas próprias características de consumo, mostrando a diversidade e as opções disponíveis para os consumidores.

No segmento de picapes com motor diesel, a Fiat Toro Ranch 4×4/Volcano 4×4 está no topo da lista com um consumo de 10,5 km/l na cidade e 13,0 km/l na estrada. Seguindo de perto estão a Mitsubishi L200 Triton em suas versões Outdoor GLX/L200 Triton GL, e a Toyota Hilux em várias configurações, todas oferecendo economia de combustível notável.

Consumo de combustível

Essas informações, divulgadas pelo Inmetro, destacam a crescente importância do consumo eficiente de combustível no segmento de picapes. Além de oferecerem robustez e versatilidade, as picapes estão agora competindo em um mercado que valoriza a sustentabilidade e a eficiência. Com novos modelos previstos para estrear no Brasil até o final de 2023, este é um segmento que promete continuar a inovar e a atrair consumidores conscientes dos custos.

Os dados e classificações de consumo de combustível fornecem uma visão valiosa para os consumidores que estão considerando investir em uma picape, seja para uso pessoal ou comercial. A combinação de economia de combustível com a funcionalidade robusta típica desses veículos certamente contribui para o aumento da popularidade das picapes no Brasil, tornando-as uma opção atraente em um mercado automotivo em constante evolução.

Veja também: Amado carro da Renault tem fim de linha confirmado! Adeus