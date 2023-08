GRANDE VITÓRIA para os brasileiros de baixa renda que precisam de crédito

Crédito para os cidadãos de baixa renda – Uma notícia relevante para os cidadãos atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) desponta no cenário econômico brasileiro. A partir deste mês de agosto, aqueles que recebem o BPC terão novamente acesso a uma linha de crédito consignado. Essa modalidade havia sido interrompida em março, e sua retomada traz novas possibilidades para os beneficiários. A situação envolve detalhes de regulamentação e critérios de elegibilidade que afetam a vida financeira de muitos brasileiros.

Brasileiros de baixa renda podem ter acesso a este tipo de crédito

A reativação da linha de crédito foi confirmada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia responsável pelos pagamentos do auxílio. Em março deste ano, foi emitida uma portaria que levou as instituições financeiras a suspender a oferta do serviço, interrompendo algo que havia sido liberado desde 2022. A situação mudou em junho de 2023, quando surgiu a possibilidade de retomada da instituição do novo Bolsa Família. Agora, conforme declarado pelo INSS, foi necessária a regulamentação das regras do empréstimo consignado para os cidadãos atendidos pelo BPC, fazendo com que a linha de crédito tivesse que esperar até agosto para ser liberada novamente.

A medida provisória (MP) que delineia a linha de empréstimo estabelece que o consignado para os beneficiários do BPC pode alcançar até 35% do valor recebido. Atualmente, as famílias atendidas têm direito a um salário mínimo mensal de R$ 1.320, o que significa que o valor limite para a parcela mensal fica em R$ 462. Os empréstimos consignados, em geral, oferecem condições mais favoráveis, já que o desconto da prestação é feito automaticamente. No caso do BPC, o pagamento é descontado diretamente sobre o valor do benefício recebido, o que pode facilitar o processo para muitos.

Elegibilidade

A elegibilidade para o BPC é determinada por critérios específicos. O benefício, no valor de R$ 1.320, é pago mensalmente a idosos de 65 anos ou mais, pessoas com deficiência e aqueles que possuem uma renda mensal por pessoa de até ¼ do salário mínimo. É crucial que os beneficiários estejam inscritos no Cadastro Único com todos os dados atualizados. É importante ressaltar que, apesar de ser pago pelo INSS, o BPC não é um auxílio previdenciário, o que significa que não é necessário ter contribuído com a previdência para ser atendido.

A reabertura da linha de crédito consignado para os beneficiários do BPC é uma etapa significativa que pode ter impacto na vida financeira de muitos cidadãos. Essa medida vem em um momento em que muitos buscam estabilidade financeira e oportunidades para melhorar sua situação econômica. A complexidade dos detalhes envolvidos no empréstimo consignado, bem como os critérios de elegibilidade, torna essencial uma compreensão clara das regras e regulamentações. A disponibilidade dessa linha de crédito pode representar uma fonte vital de apoio financeiro para aqueles que atendem aos critérios, oferecendo uma oportunidade tangível de alívio e progresso.

