Alerta: em 24h seu cartão Nubank pode ser cancelado? Entenda o motivo

Ei, você que é cliente do Nubank, essa notícia é para você! O Nubank compartilhou nesta última segunda-feira (7) que os cartões virtuais temporário vão começar a ser ofertados para seus clientes, ou seja, com essa nova possibilidade os clientes vão poder criar cartões que são automaticamente desativados depois de 24 horas, porque depois que passar desse horário não será preciso fazer o bloqueio do cartão ou excluir depois de uma compra online.

veja o cartão temporário virtual do Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank: cartão virtual temporário

Hoje em dia sabemos que o banco do Nubank oferta vários serviços financeiros para seu público, como por exemplo diversas modalidades de empréstimo, várias opções de cartões de crédito (físico e virtual), além disso tem os clássicos do roxinho, como a versão Ultravioleta e agora o mais novinho cartão virtual temporário.

Os cartões virtuais poderão ser utilizados para realizar compras online, tudo isso é para trazer mais segurança aos clientes e diminuir o risco de o cliente ser vítima de golpes se caso acontecer algum vazamento de dados. Com o cartão temporário para fazer tal compra online, ele só vai ficar disponível por apenas 24 horas depois da criação.

Como vai funcionar esse cartão do Nubank?

Alguns clientes do roxinho já contam com o acesso ao cartão virtual temporário, porém como ele tem mais de 80 milhões de clientes somente em nosso país, o banco já confirmou que essa novidade vai ser disponibilizada gradativamente para todos os consumidores, é esperado que todos os clientes já tenham acesso a essa novidade nos próximos meses.

Lembrando que o cartão pode ser utilizado para compras esporádicas ou também em sites em que o consumidor não tenha feito compra ainda e não sabe se é 100% confiável e seguro. Como o cartão expira depois de 24 horas ele não pode ser utilizado para compra de serviços de assinatura.

Todos os serviços dependem de cobranças mensais e isso não será permitido nesse cartão temporário. O Nubank indica que os clientes continuem utilizando os cartões digitais permanentes (que já são ofertados no app), pois assim o cliente tem como fazer contas parceladas aos serviços.

Como solicitar o cartão virtual temporário?

Se no seu aplicativo a opção temporária já foi disponibilizada, entre no seu app e faça esses passos:

Acesse a opção “Meus Cartões” na tela inicial

Clique em “Criar cartão virtual temporário”

Digite a senha de quatro dígitos

Clique em “Ver dados do cartão” e informe novamente a senha para ter acesso às informações.

Pronto, o cartão passará a ficar disponibilizado por 24 horas após o horário de sua criação, depois desse período o cartão será automaticamente removido.

