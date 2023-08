A imunidade baixa, é uma condição que afeta o sistema imunológico do corpo humano. Esta condição se torna mais aparente quando o sistema imunológico está enfraquecido e tem dificuldades para combater qualquer tipo de infecção.

Se o sistema imunológico estiver em perfeitas condições, ele funcionará de forma eficaz, protegendo o organismo contra invasores, como bactérias, vírus, fungos ou outros agentes.

Quando nossa imunidade está comprometida, nosso corpo fica vulnerável, e as infecções podem levar mais tempo para serem superadas. Por essas razões, as pessoas com baixa imunidade podem ser mais suscetíveis a infecções frequentes.

Tempo seco e doenças: Veja como prevenir a imunidade baixa. | Créditos imagem: divulgação

Existem várias causas que fazem você ficar com a imunidade baixa, elas podem ser:

Doenças crônicas: algumas doenças como diabetes, HIV/AIDS, câncer, doenças autoimunes e doenças renais podem enfraquecer seu sistema; Medicamentos: os usos exacerbados ou prolongados de certos medicamentos podem provocar essa baixa na imunidade. Quando falamos do uso prolongado dos medicamentos de corticosteroides, quimioterapia e medicamentos imunossupressores, pode afetar a resposta do sistema imunológico; Falta de alimentação: a desnutrição também é um fator para a baixa no seu sistema imunológico, pois precisamos de vitaminas e minerais para o fortalecimento da nossa saúde; Estresse Crônico: o estresse também é um ponto que deve ser cuidado, pois o excesso de estresse pode afetar negativamente seu sistema.

Veja mais sobre algumas dicas que podem melhorar o seu sistema imunológico

Alimentação Saudável: é o primordial para se ter uma saúde estável, principalmente ingerindo alimentos com fontes de proteínas, vitaminas e sais minerais; Atividades físicas: saiba que o exercício é uma prática que fortalece seu sistema imunológico; Vacinação: tenha em dia seu calendário vacinal, pois elas evitam o risco de estar mais disposto a pegar alguma doença e principalmente, auxilia no fortalecimento no sistema imunológico; Evite fatores que possam te prejudicar: o consumo de álcool, fumar e a exposição a ambientes poluídos auxiliam na baixa da imunidade.

De qualquer forma, se você suspeitar que tem baixa imunidade, é importante consultar um profissional de saúde para que seja feita uma investigação mais ampla do seu caso.

Quais os sintomas da imunidade baixa podem ser vistos no dia a dia?

Os principais sintomas da baixa imunidade estão ligados à diminuição das defesas do organismo contra parasitas que, consequentemente, causam doenças frequentes.

Porém, quando não ocorre o tratamento adequado, os sinais apresentados são alarmantes. Veja:

Cansaço excessivo;

Febre e calafrios frequentes;

Náuseas, vômitos ou diarreia;

Doenças simples que ficam graves, como gripes que duram semanas;

Otites no ouvido;

Herpes na região genital;

Herpes labial, estomatite e amigdalite na boca;

Infecções respiratórias persistentes e constantes;

Perda de peso ou ganho de peso;

Meningite e encefalite;

Queda de cabelo;

Unhas fracas;

Uso de drogas e álcool;

Estresse;

Depressão;

Deficiência de vitaminas;

Má qualidade da pele e predisposição a ferimentos, etc.

