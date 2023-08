Quanto custa o ingresso para assistir ao show do Paul McCartney em 2023?

Em busca de um ingresso para o show de Paul McCartney? Paul McCartney, a lendária voz dos Beatles, prepara-se para retornar ao Brasil, e sua próxima parada em Belo Horizonte pode ser sua despedida da cidade. Aos 81 anos, o astro do rock planeja uma performance inesquecível para os fãs mineiros, marcando a terceira e, possivelmente, última vez que o cantor pisará em solo belo-horizontino. Quer saber mais sobre a turnê “Got Back” e como garantir um lugar nesse momento histórico? Continue lendo.

O ingresso para o aguardado show de Paul McCartney em Belo Horizonte já está à venda. Foto: divulgação

Valor do ingresso para assistir a Paul McCartney

A turnê “Got Back” levará Paul McCartney ao novo estádio do Atlético, a Arena MRV, no dia 3 de dezembro, um domingo. Os fãs locais certamente lembrarão de suas visitas anteriores, em 2013 e 2017, e agora terão a oportunidade de ver o músico performar pela terceira vez na capital mineira. Os ingressos para o show em Belo Horizonte variam de R$ 240 a R$ 990.

Veja também: GANHAR DINHEIRO com música? Veja o que pode ser feito na área

O processo de compra começará com uma pré-venda exclusiva para os clientes do Banco BRB, utilizando o cartão BRB. Esse período exclusivo terá início na terça-feira (8/8) às 10h, e se estenderá até a quinta (10), também às 10h, sendo realizada apenas no site da Eventim. Para o público em geral, os ingressos estarão disponíveis na quinta (10), a partir do meio-dia, através da plataforma Eventim, e nos postos credenciados, a partir das 13h.

Os fãs terão uma variedade de opções para escolher seus assentos na Arena MRV. Os ingressos para a Pista Premium estão avaliados em R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia), enquanto a Pista regular custará R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia). As cadeiras inferiores leste e oeste terão o valor de R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia), e o nível inferior sul, R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia). Para aqueles que preferirem a cadeira superior, os preços estão fixados em R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia).

Outras cidades

Belo Horizonte não será a única cidade brasileira a receber Paul McCartney na turnê “Got Back”. O cantor também subirá ao palco em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha, em 30 de novembro; em São Paulo, no Allianz Parque, em 9 de dezembro; em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, em 13 de dezembro; e no Rio de Janeiro, no Maracanã, em 16 de dezembro.

Esta série de concertos promete ser emocionante e histórica, não apenas para Belo Horizonte, mas para todo o Brasil. A possibilidade de este ser o último show de Paul McCartney na cidade mineira torna a ocasião ainda mais significativa, e os fãs certamente estarão ansiosos para garantir seus lugares. Com o legado duradouro dos Beatles e uma carreira solo bem-sucedida, a presença de McCartney continua a ser um marco na cena musical global, e sua turnê “Got Back” é um testemunho de sua vitalidade artística e carisma eterno.

Veja também: Aprenda como adicionar músicas aos status do WhatsApp