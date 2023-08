Qual é a vantagem de um “empréstimo no débito”; confira

Se você busca uma forma prática e segura de obter crédito, o empréstimo com débito em conta pode ser uma ótima opção.

Esse empréstimo é indicado principalmente para quem busca facilidade em administrar as suas finanças, pois o desconto das parcelas acontece de forma automática e segura.

Saiba mais sobre os tipos de empréstimo com débito em conta, quem pode solicitar e como é o processo de contratação.

Qual a vantagem de um empréstimo no débito em conta? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é o empréstimo com débito em conta?

O empréstimo com débito em conta é uma forma prática e segura de pagamento, onde o valor da parcela é automaticamente debitado de uma conta corrente ou conta poupança do contratante na data acordada para vencimento.

Para que o pagamento do empréstimo seja efetuado com sucesso, é importante garantir que haja sempre o valor referente à parcela na conta.

Dessa forma, o processo se torna mais conveniente e evita possíveis atrasos no pagamento.

Tipos de empréstimo com débito em conta

Existem diferentes tipos de empréstimos que podem ser contratados com débito em conta. Veja mais sobre os principais são:

Empréstimo pessoal com débito em conta

Nesse tipo de empréstimo, as taxas podem ser um pouco mais altas, pois o risco de inadimplência é maior.

Isso porque não há garantia de pagamento, e para que as parcelas sejam pagas é preciso que o contratante faça o depósito do dinheiro na conta.

Empréstimo consignado com débito no benefício

Esse tipo de empréstimo é destinado a aposentados, pensionistas, servidores públicos e funcionários de empresas conveniadas.

As parcelas do empréstimo consignado são descontadas diretamente do salário ou benefício do cliente.

Empréstimo para assalariado com débito no FGTS

No empréstimo do FGTS, conhecido como antecipação do saque-aniversário, , os descontos são feitos diretamente das contas do Fundo de Garantia.

Para solicitar esse tipo de empréstimo, é preciso ter o valor desejado, incluindo os custos extras (taxas e encargos), disponíveis nas contas do FGTS.

Além disso, é necessário optar pela modalidade de saque-aniversário como forma de recebimento do benefício.

Posso fazer empréstimo débito em conta negativado?

É possível conseguir empréstimo com débito em conta mesmo estando com o nome negativado.

Lembrando que é de extrema importância saber que no caso de empréstimo pessoal, ter restrições no nome pode dificultar a análise de crédito e reduzir as chances de aprovação.

Isso também pode resultar em taxas de juros mais elevadas devido ao maior risco de inadimplência.

Para garantir o empréstimo na melhor modalidade e escolha, é importante comparar as ofertas de empréstimo com débito em conta, mesmo estando negativado.

Assim, é possível encontrar a opção mais adequada ao perfil financeiro e à capacidade de pagamento.

No caso de benefícios do INSS elegíveis para empréstimo e pessoas com saldo nas contas do FGTS, é possível fazer a contratação em empresas especializadas, mesmo estando negativado, pois não há consulta aos órgãos de proteção ao crédito.

