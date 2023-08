Empréstimo consignado: existe limite de idade para pedir?

Muitos brasileiros possuem remuneração que infelizmente não são suficientes para cobrir todas as suas despesas mensais. Por este motivo, seja trabalhador formal ou aposentado, o brasileiro busca por empréstimos consignados, que posteriormente são abatidos diretamente na conta do beneficiado mensalmente. Contudo, nem todos conseguem ter acesso a esta modalidade de crédito. Entenda abaixo quais as regras para se solicitar o empréstimo.

Entenda as condições para fazer o empréstimo consignado. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Empréstimo ao alcance de todos?

O crédito consignado tem ganhado cada vez mais adeptos devido às suas vantagens, sendo uma opção conveniente para quem busca recursos financeiros adicionais para quitar dívidas ou conseguir fechar o mês com o orçamento no azul. Com descontos diretos na folha de pagamento, taxas de juros reduzidas e processo de contratação simplificado, muitos veem nele uma solução financeira viável. No entanto, nem todos podem contar com a ajuda desse crédito. Entenda a seguir.

Quem pode solicitar

Infelizmente, nem todos são elegíveis para esse tipo de empréstimo. Aposentados, pensionistas, servidores públicos e trabalhadores celetistas fazem parte das categorias habilitadas. Além disso, é determinante ter renda estável para assegurar o pagamento das parcelas em dia. Mas a pergunta persiste: existe um limite de idade para qualificar-se a um crédito consignado?

Leia mais: Melhor serviço de empréstimo para MEI! Valores altos e muito tempo para pagar

Benefícios do crédito consignado

Antes de pedir um crédito consignado, é essencial compreender o conceito de “margem consignável livre”, indicando o valor máximo permitido para as parcelas. Cada instituição financeira estabelece sua política de crédito, com critérios específicos para aprovação.

As vantagens são diversas. Além do débito automático, evitando atrasos, as taxas de juros são inferiores a outras modalidades. A análise de crédito tende a ser mais flexível, facilitando o acesso ao empréstimo, somado à agilidade e reduzida burocracia.

Afinal, existe limite de idade?

Uma questão que costuma ser bastante frequente é se há limite de idade para solicitar empréstimo consignado. Em se tratando de lei, não há nenhuma regra vigente que imponha tal limite, porém, algumas instituições podem estipular faixas etárias, tipicamente a partir dos 80 anos.

Solicitantes com idade até 79 anos e 11 meses estão habilitados para solicitar o crédito consignado de até R$ 100 mil em algumas instituições bancárias; Já para aqueles com idade a partir de 80 anos e 11 meses, o limite pode chegar a R$ 30 mil em determinados bancos.

De fato, quando restrições etárias são impostas, prazo e valor do empréstimo podem ser reduzidos. Essa medida visa mitigar riscos de inadimplência, dada a possibilidade de dificuldades no pagamento devido à idade avançada.

Assim, é crucial consultar os bancos para entender possíveis limitações e selecionar a opção adequada às necessidades financeiras. Sempre vale ressaltar que planejamento e responsabilidade são fundamentais ao lidar com empréstimos e créditos.

Leia também: Empréstimo consignado sofre alteração e pega TODOS de surpresa