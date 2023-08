Quais são as despesas médicas que dão desconto de imposto?

No ano de 2022, as despesas médicas que foram registradas podem ser deduzidas na declaração completa do Imposto de Renda e por fim beneficiar o contribuinte na hora de acertar as contas com o Fisco. Vale ressaltar que a receita não impõe limite de valor para essa categoria de despesa, ao contrário de outros serviços, como por exemplo: educação, gastos com médicos que podem ajudar a reduzir a base de cálculo do imposto que define se o contribuinte terá tributo para pagar ou ser restituído.

Lembrando que nem todo tipo de gasto com saúde pode se abater, e o abatimento só é possível se essa despesa tiver comprovação, caso não tenha o contribuinte pode cair na tão temida malha fina da Receita Federal.

Quais são as despesas de saúde que abatem o Imposto de Renda?

Consultas e tratamentos médicos

Consultas e tratamentos odontológicos (exceto clareamento)

Consulta com psicólogos

Consulta com nutrólogos

Cirurgias Despesas hospitalares

Exames laboratoriais e radiológicos

Próteses ortopédicas e dentárias

Cadeiras de rodas

Tratamentos de saúde no exterior

Tratamentos com fisioterapia (incluindo pilates e quiropraxia)

Planos de saúde

seleção e armazenamento de células-tronco do cordão umbilical

Pagamentos de reprodução assistida com uso de “barriga de aluguel”, mesmo se pagos a profissionais ou hospitais, bem como os exames relacionados

Despesas com acompanhantes, como acomodação em hospital

Despesas com pessoas que não são dependentes ou alimentandos

Gastos com passagem e hospedagem para tratamento médico.

Como fazer a declaração dos gastos médicos?

Todos os gastos devem constar na ficha “Pagamentos Efetuados” com todos os comprovantes que incluam o CPF ou o CNPJ do prestador de serviços, a identificação do pagador e também do beneficiário do tratamento ou o serviço e a data de emissão.

Se você já recebeu algum reembolso do plano de saúde pela consulta, informe também o valor reembolsado no campo descrito “Parcela não dedutível/valor reembolsado”. Caso não informe o reembolso, o contribuinte pode correr o risco de cair direto na malha fina, pois esse tipo de informação é facilmente observado e analisado pela Receita.

Todos temem em cair na malha fina e quando cai não sabem exatamente o motivo, por isso é extremamente importante tomar cuidado na hora de informar os dados na Receita Federal.

