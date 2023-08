Você pode ter direito a mais de R$ 570 do governo e não sabia

Antigo programa de transferência do governo federal, gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente, está de volta e promete retomar ajuda às famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, além de ajudar o meio ambiente. Descubra logo abaixo se a sua família se enquadra em todos os requisitos necessários para receber o auxílio social.

Os beneficiários do Bolsa Verde devem receber auxílio de R$ 600 a cada três meses. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Verde está de volta

No chamado coração da Amazônia, é estimado que existam 20 mil famílias residindo em reservas extrativistas e que estão perto de serem contempladas com um benefício social de R$ 600 em um período trimestral. O repasse será feito graças ao retorno do programa Bolsa Verde, conforme anunciado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima recentemente.

O Programa Bolsa Verde é voltado não apenas para auxiliar famílias que se encontram em situação de pobreza extrema residentes na Amazônia, como para a preservação e conservação ambiental em todo o meio ambiente que está em território nacional.

O programa de transferência de renda do governo federal é mais um projeto de benefício social financiado pela Caixa Econômica Federal instituído pelo Projeto de Lei 12.512 no dia 14 de outubro de 2011. A execução do programa é de total responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, o qual define quais serão as condições e as normas regulamentadas no programa.

Apesar de o governo ainda não ter divulgado a data de início dos pagamentos do Bolsa Verde, estima-se que, inicialmente, muitas famílias já possam se beneficiar com o programa a partir deste ano. Neste artigo, explicaremos quem tem direito a receber o benefício de R$ 600 e como se cadastrar para participar do programa.

Quais os requisitos para receber o benefício?

Para se qualificar ao Bolsa Verde, as famílias precisam cumprir alguns critérios específicos. Em primeiro lugar, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O processo de cadastramento pode ser realizado em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) ou na prefeitura local, mediante a apresentação dos documentos de identificação.

Além disso, as famílias devem estar dentro do perfil de renda mensal de R$ 85 por pessoa e já estar inscritas no programa Bolsa Família. Adicionalmente, a área onde residem deve estar em conformidade com as leis ambientais e possuir instrumento de gestão.

Entenda o processo de candidatura

Caso uma família se enquadre nos requisitos para receber o auxílio, o gestor da área deverá enviar um termo de adesão, onde o responsável pela família se compromete a preservar o meio ambiente. Uma vez aprovado como beneficiário, o valor do auxílio ficará disponível para saque.

Para isso, bastará se dirigir a uma agência bancária, casa lotérica ou estabelecimento similar da CAIXA a cada três meses. Durante o saque, será necessário apresentar o cartão do Bolsa Família ou o Cartão Cidadão.

É importante ressaltar que o valor do benefício ficará disponível para saque por 180 dias. Se não for retirado dentro desse prazo, a pessoa perderá o direito de acessar o benefício.

