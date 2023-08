Fazendo isso você libera R$ 2.000 A MAIS de limite no Nubank

Para aquele que cliente que precisava de um limite de crédito um pouquinho maior para comprar o que tanto deseja, o Nubank anunciou uma excelente alternativa! A fintech permite que seus correntistas obtenham um acréscimo de R$ 2 mil no limite de forma simples e conveniente, dando aquele alívio financeiro aos usuários. Saiba mais abaixo a melhor estratégia para conseguir o seu novo limite.

Os clientes do Nubank que possuem BDRs serão beneficiados com o depósito do valor equivalente às ações em agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Limite extra à sua espera

Se você busca ampliar o limite de crédito em sua conta e está procurando uma solução, uma das principais fintechs do Brasil oferece uma alternativa! O Nubank possibilita que seus clientes obtenham um acréscimo de R$ 2 mil no limite de forma simples e conveniente.

Essa medida proporciona um alívio financeiro aos usuários, permitindo que o valor adicional seja utilizado para o pagamento de contas, realização de compras ou lidar com situações emergenciais.

“Nu Limite Garantido”

Para adquirir o limite extra de R$ 2 mil no Nubank, é necessário, em primeiro lugar, manter um controle financeiro adequado, utilizando o crédito de maneira responsável e consciente. Além disso, é importante que as faturas sejam pagas antes da data de vencimento, sempre que possível. O programa, conhecido como “Nu Limite Garantido,” utiliza investimentos em Caixinhas como base para o limite do cartão de crédito, permitindo que os clientes tenham um limite mais amplo disponível.

O processo consiste em depositar o valor desejado para o limite e, em seguida, convertê-lo para o uso no crédito. Dessa maneira, se você fizer um depósito de R$ 2 mil, terá um acréscimo equivalente em seu limite para gastar. É importante destacar que você também pode acompanhar os limites conquistados através da funcionalidade “Meus Limites,” que oferece aos usuários uma noção clara de seus limites de crédito.

Estratégia para aumentar o limite Nubank

Agora, vejamos algumas estratégias para aumentar o limite do Nubank sem a necessidade de realizar depósitos bancários:

Mantenha o pagamento de suas contas em dia para evitar problemas com seu histórico de crédito;

Caso esteja inadimplente, procure regularizar sua situação para melhorar suas chances de aumento no limite;

Sempre utilize o Nubank para movimentar dinheiro ou pagar suas contas, demonstrando à instituição que você é um cliente ativo e necessita de um limite maior;

Utilize o limite disponível em seu cartão, mostrando que está em uso e que poderia se beneficiar de um aumento.

Dessa forma, é possível solicitar um limite maior ao banco sem a obrigatoriedade de efetuar depósitos na fintech!

