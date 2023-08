Como receber indenização do Facebook por vazamento de dados; entenda

A Justiça do estado de Minas Gerais tomou uma decisão histórica ao condenar a empresa Meta a pagar uma indenização de R$20 milhões de reais por danos morais coletivos, devido a uma série de vazamentos de dados ocorridos no WhatsApp, assim como no Messenger e Facebook entre os anos de 2018 e 2019.

Essa vitória foi alcançada graças às ações movidas contra a empresa de tecnologia.

O impacto desses vazamentos é alarmante, e, por isso, cada brasileiro afetado poderá receber uma indenização individual que pode chegar a R$5 mil.

Diversas informações pessoais foram expostas, incluindo senhas, contatos (nome, telefone, e-mail), data de nascimento, gênero, localização, cidade natal, detalhes sobre educação e trabalho, idiomas falados, status de relacionamento, fotos, stories, curtidas, comentários e conversas.

Como procedeu a invasão de dados

No caso do WhatsApp, foi relatado que um código malicioso espião teria permitido o acesso ao conteúdo dos aparelhos dos usuários, incluindo aplicativos instalados, fotos, vídeos e documentos.

Sendo assim, ainda não há informações concretas sobre como será realizada a indenização e quem serão os beneficiados por ela.

Como solicitar indenização e garantir seus direitos

Embora alguns usuários já estejam clamando por uma solução imediata, especialistas alertam que o processo de justiça pode se estender por anos, caso a empresa responsável, Meta, decida recorrer. No entanto, há uma perspectiva de esperança para os afetados.

A única certeza que os afetados podem ter até esse período é que para receber qualquer valor de indenização, é necessário comprovar que se estava ativo nas redes sociais durante o período do vazamento.

É aí que entra o Instituto Defesa Coletiva, uma organização que está recebendo contatos de brasileiros de todas as regiões do país.

Por meio dessa iniciativa, é possível, quem sabe, um dia ser indenizado pelos danos causados pelo vazamento de dados.

Descubra como verificar seu histórico de atividades no Facebook e WhatsApp

Facebook

Primeiro, clique no Menu (representado por três traços ou pela sua foto de perfil). Em seguida, vá para “Configurações e Privacidade” e selecione “Seu tempo no Facebook”. Lá, clique em “Ver tempo” e, em seguida, escolha “Ver registros”.

Role até o fim da página e selecione “Ver histórico de atividades”. Nessa seção, você poderá delimitar o intervalo da pesquisa para o período entre 2018 e 2019.

WhatsApp

É semelhante. Acesse “Configurações”, em seguida, clique em “Conta” e escolha “Solicitar dados da Conta”. Por fim, vá em “Solicitar relatório”. O WhatsApp processa sua solicitação e fornece um retorno em até três dias.

Tais medidas são especialmente importantes diante dos recentes vazamentos de dados que ocorreram entre 2018 e 2019. O Instituto Defesa Coletiva identificou mais cinco episódios distintos relacionados à exposição de dados dos usuários nesse período

