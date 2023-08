É assim que se recicla vidro velho para decorar a casa

Reciclagem do que é velho e sem valor já é uma prática comum em grande parte dos países ao redor do mundo, seja para contribuir com a preservação do meio ambiente, como para o combate ao aquecimento global, e até mesmo para transformar objetos antigos e sem valor em verdadeiras obras de arte da decoração para casas, ruas e estabelecimentos comerciais. Saiba a seguir algumas dicas do que você pode fazer com o reaproveitamento de copos de vidro antigos.

Aprenda a reviver copos de vidro antigos através da reciclagem. | Foto: Reprodução / Canva

Decoração de roupa nova

Reciclagem hoje em dia é um gesto de consciência ambiental e preocupação com o que aguarda as próximas gerações que herdarão o planeta azul. A ‘prática do bem’ está presente na maioria dos países desenvolvidos no mundo, que buscam combater o aquecimento global, e até mesmo através da transformação de objetos antigos e sem valor em verdadeiras obras de arte de decoração em casas e demais ambientes, proporcionar uma considerável diminuição do acúmulo de lixo.

Um exemplo de itens domésticos que podem se transformar em verdadeiros e belos milagres da decoração são os copos de vidro. Esse simples utensílio é essencial em qualquer casa, mas está sujeito ao desgaste do tempo e até mesmo a rachaduras e demais danos, resultando em descarte ou no esquecimento dentro de uma despensa sem uso.

Felizmente, todos os copos com essas características podem ser reciclados e transformados em objetos decorativos. Confira logo abaixo três criativas e diferentes maneiras de reciclar cada copo e dar a eles uma nova utilidade.

3 dicas para transformar copos de vidro em lindas peças decorativas

Porta-velas:

Além de serem meros recipientes para bebidas, os copos podem ser transformados em originais porta-velas. Basta envolvê-los com cordão de cânhamo e adicionar detalhes como um prendedor de flor.

Vasos:

A reciclagem de copos é uma excelente maneira de dar uma nova aparência ao jardim ou horta urbana. Utilizando copos reciclados como vasos, procure por plantas em miniatura que se ajustem perfeitamente. Pinte o recipiente de branco, aguarde a secagem e decore conforme seu gosto, e depois plante a vegetação escolhida.

Pote:

Outra opção criativa para reciclar copos é transformá-los em potes. Encontre uma tampa do tamanho adequado e decore-a com uma fita. Você terá à disposição um pote versátil para guardar uma variedade de itens, desde doces até moedas de coleção, legumes, arroz e botões. Com a reciclagem de copos, você pode renovar a decoração da sua casa e contribuir para o meio ambiente ao mesmo tempo.

