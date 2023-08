O Concurso Público é uma das melhores maneiras de mudar de vida no Brasil. Garantindo muito mais segurança e conforto. Haja vista que os concursos públicos vitalícios dão ao funcionário uma estabilidade prolongada, até a aposentadoria. Já os concursos públicos temporários — por mais que não sejam ‘para sempre’ dão uma segurança a mais ao contratado durante o período estipulado. A prefeitura de São José dos Campos divulgou um novo concurso público — com edital voltado para todos os níveis de escolaridade.

Prefeitura anuncia novo concurso com salário de R$ 7,8 mil | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Prefeitura de São José dos Campos divulga novo edital

A prefeitura de São José dos Campos divulgou o edital para o seu mais novo concurso. O tempo é bem curto e os interessados precisam correr. Haja vista que as inscrições se encerram em outubro.

O cadastro será feito de maneira exclusiva pelo site da banca organizadora — a FGV. As vagas serão disponibilizadas para todos os níveis de ensino. Logo, os pagamentos são diferentes de acordo com a vaga concorrida.

Podendo ir de R$ 54,90 até R$ 98,80. É possível pedir isenção de acordo com as diretrizes do edital e o prazo máximo para pagamento é dia 6 de outubro. A isenção só pode ser pedida até às 16h horas do dia 09 de agosto.

Pessoas oriundas de baixa renda e doadores de sangue podem pedir isenção. A data de inscrição é: a partir das 16h do dia 07/08 até às 16h do dia 05/10. É válido lembrar que é necessário seguir o passo a passo do edital e anexar os documentos corretos para a validação da taxa de isenção. No caso de isenção por renda, é necessário apresentar os comprovantes solicitados.

Já no caso da isenção por doação de sangue, é necessário apresentar a carteirinha de doação atualizada e que comprove a doação de sangue por parte do solicitante.

O prazo é apertado, entretanto, é possível se preparar com maestria em pouco período de tempo. Dependendo da preparação e foco dos interessados. Veja as vagas abaixo.

Leia mais: 100.000 VAGAS em cursos gratuitos do MEC

Vagas e provas

No total a prefeitura estará disponibilizando 32 vagas para o trabalho. Os salários são de até R$ 7.874,77. A contratação é sob o regime estatutário. As vagas estão divididas em:

Agente de serviços gerais (3);

Agente operacional (3) Assistente em gestão municipal (10);

Assistente técnico municipal (1);

Analista em gestão municipal (6);

Analista técnico (4);

Fiscal de postura (CR) Estética urbana (5);

Portanto, as vagas disponíveis estão sendo divididas entre segmentos. A prova será formada de 40 questões e irá acontecer no dia 14 de janeiro, das 13h às 17h. Será composta por questões de conhecimentos específicos, atualidades, informática, raciocínio lógico e língua portuguesa.

As inscrições podem ser feitas através do seguinte link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/prefsjc-administrativo23.

Na página é possível visualizar todos os detalhes do concurso, cronograma e muito mais informações relevantes acerca das vagas disponíveis. As inscrições começam próxima semana.

Leia mais: Agosto protegido: como bloquear as más energias na sua casa