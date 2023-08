Chá de cúrcuma para desintoxicar o corpo: aprenda como fazer

Sabemos que o corpo humano é constantemente assolado por substâncias e impurezas que acabam sobrecarregando o organismo, reduzindo sua vitalidade. Podendo gerar ansiedade, cansaço e até mesmo retenção de líquidos. O chá de Cúrcuma é um excelente agente no combate à desintoxicação do organismo — possuindo propriedades anti-inflamatórias e desintoxicante.

Chá de Cúrcuma

Por mais que seja uma bebida natural, é importante consultar o médico especialista antes de fazer o seu uso. Existem alguns chás abortivos, e alguns especialistas correlacionam o de Cúrcuma com essa propriedade. Portanto, todo cuidado é pouco.

O chá de Cúrcuma deve ser consumido com bastante cuidado. No geral é uma bebida saudável, e que ao ser ingerida com mais frequência pode acarretar em resultados benéficos e vitalícios para o corpo humano.

A Cúrcuma é uma planta herbácea, usada em algumas receitas. Entretanto, suas propriedades nutricionais são bem vistas e nítidas mediante as demais propriedades. Portanto, estes são os benefícios da Cúrcuma:

Combate à inflamações;

Combate à inflamações respiratórias;

Combate à asma;

Combate à obesidade;

Combate ao estresse.

Portanto, é uma planta bastante especial e com propriedades benéficas aos usuários. Seus ingredientes são simplificados e modo de preparado facilitado.

Ingredientes e modo de preparo

O Chá Detox de Cúrcuma pode ser feito por qualquer pessoa. Os ingredientes são fáceis de serem encontrados e o modo de preparo é bastante simplificado. Veja abaixo.

Ingredientes

2,5 cm de raiz de cúrcuma (ou equivalente);

2 cm de gengibre;

1 colher de chá de mel;

1/2 de suco de limão;

4 xícaras de água.

Modo de preparo

1. Pegue a raiz da cúrcuma, retire sua casca e corte em pequenas fatias.

2. Retire a casca do gengibre, corte-o em pequenos pedaços.

3. Coloque o gengibre dentro de uma penla juntamente com a Cúrcuma.

4. Leve os ingredientes ao fogo médio até ferver. Ao reduzir o fogo, adicione o mel e deixe a mistura descansando por 10 minutos no fogo baixo.

5. Desligue o fogo, e deixe descansando por mais 5 minutos.

6. Coloque o suco de limão e mexa até ficar uma mistura homogênea.

7. Filtre o chá e guarde-o em uma garrafa térmica.

Pronto! O passo a passo é bem simples e os efeitos do suco na vida dos seus consumidores são bem elevados. É possível encontrar os ingredientes em qualquer mercado local e o valor total dos ingredientes ficam em torno de R$ 10-20.

É importante lembrar que todo e qualquer consumo de substâncias por mais naturais que sejam, o médico deverá ser consultado.

