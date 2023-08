Boa notícia — os brasileiros podem comemorar porque até o mês de dezembro milhões de famílias irão receber até R$ 3.699 do Governo Federal. Trata-se de uma iniciativa que teve início em janeiro, e durante os meses veio sendo moldada e finalmente está pronta aos brasileiros! Logo, milhões de pessoas poderão ter a chance de obterem quase R$ 4 mil ainda neste ano de 2023.

ESTES brasileiros poderão receber R$ 3.699 do governo até dezembro | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Governo Libera quase R$ 4 mil para brasileiros

Durante este ano o Governo ajustou os valores repassados pelo Bolsa Família. Haja vista que mais milhões de beneficiários recebem o benefício todos os meses. Lembrando que os adicionais do programa só aumentaram durante os meses.

Começando com o valor de R$ 600, aumentando para R$ 750 somado com o adicional. Atualmente é possível receber mais de 03 adicionais através do Bolsa Família. Veja!

R$ 142 per capita;

R$ 150 para membros com idade inferior a seis anos;

R$ 50 gestantes;

R$ 50 membros entre sete e dezoito anos;

R$ 50 lactantes.

Portanto, estas quantias serão acumulativas. As famílias que possuem acesso a pelo menos 01 desses adicionais, hão de receber até dezembro quase R$ 4 mil.

Haja vista que ainda há 04 meses para terminar o ano de 2023. Logo, os valores serão acumulativos e até lá: algumas famílias poderão atingir esses valores de recebimentos.

Lembrando que não se trata de um valor dado de uma única vez. Mas a soma de todos os valores restantes até o fim deste ano de 2023.

Leia mais: Governo REVELA os valores do Bolsa Família; prepare-se

Estas atitudes podem suspender o Bolsa Família

Por mais que milhões de famílias queiram continuar recebendo esses valores, é importante estar atento a algumas ações que podem bloquear o Bolsa Família. Haja vista que isso ocorreu com bastante frequência nos últimos meses.

Portanto, é importante ficar atento a esses detalhes:

Cadastro atualizado;

Renda per capita;

Renda mensal total;

Quantidade de membros.

O Bolsa Família possui uma grande quantidade de adeptos. Entretanto, é importante estar sempre atento as regras e diretrizes a fim de não perder os pagamentos. Com o aumento do valor, as regras se tornaram cada vez mais rígidas.

Exigindo uma atenção redobrada da parte dos beneficiários do programa. Ademais, até o fim do ano mais novidades serão anunciadas pelo Governo Federal referente ao Bolsa Família.

É válido lembrar que em caso de bloqueio do pagamento, o beneficiário precisa ir até o CRAS local a fim de obter auxílio quanto o retorno ao programa. Entretanto, em casos mais sérios o beneficiário acaba retornando para a fila de espera.

Por esse motivo é importante estar dentro das diretrizes e evitar possíveis equívocos nos dados apresentados quanto ao Governo Federal.

Leia mais: Você pode ser superdotado e não sabe! Brasil tem mais de 3 milhões gênios ocultos