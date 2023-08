Pix parcelado pelo Nubank: aprenda como fazer

As transações por Pix são, atualmente, as mais utilizadas no país, por sua praticidade, rapidez e segurança. No entanto, pagamentos por essa modalidade só podem ser feitos à vista em 99% dos casos, mas o banco digital Nubank já oferece a possibilidade de parcelamento por Pix aos seus clientes desde o ano passado. Não sabia? Saiba mais detalhes de como funciona essa grande vantagem.

Pix (já) pode ser melhor

Criada pelo Banco Central do Brasil em 2020, o modelo transferência por Pix caiu nas graças do brasileiro em tempo recorde e se tornou hoje um dos métodos para efetuar transações financeiras mais utilizados do Brasil, deixando para trás as formas tradicionais de se transferir valores como o TED e o DOC, que, a depender do valor, tinham prazo mínimo para cair na conta do favorecido, o que gerava impaciência para quem tinha urgência em receber.

Com transferência de valor imediata, os pagamentos por Pix também têm a vantagem de serem feitos sem a necessidade de fornecimento de dados dos destinatários, como o número da conta bancária, dentre outras informações. A modalidade que também não incide em taxas bancárias, é utilizada atualmente por todos os bancos que operam no país, e por mais de 149 milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil.

Se a palavra de ordem é inovar em transações financeiras, é natural que os bancos digitais tenham igualmente aderido ao método de pagamento por pix. Um deles é a fintech Nubank, que conta com mais de 70 milhões de clientes em todo o Brasil, e oferece soluções atrativas para que as transferências sejam feitas dessa forma. Dentre elas está a modalidade que ainda não é utilizada por nenhuma outra instituição bancária no país: o pix parcelado. Saiba mais abaixo como funciona.

Como fazer Pix parcelado no Nubank?

A função de parcelamentos através de Pix foi liberada pelo Nubank no ano passado, no entanto, essa possibilidade não é oferecida diretamente pelo Banco Central, e sim pelo banco digital que oferece o recurso exclusivamente para os seus clientes.

O cliente da fintech encontra dois meios de realizar parcelamentos por Pix. Um deles, utiliza a linha de crédito do Nubank, enquanto o outro, não possui relação com o cartão do “roxinho”. A diferença é que no caso do primeiro método, o usuário acaba por usar parte do seu limite, funcionando de uma maneira semelhante a um empréstimo.

Em resumo, no Nubank o cliente consegue realizar o parcelamento do Pix na hora em que for fazer uma transação e selecionar o Pix como forma de pagamento. Com isso, é só escolher o número de parcelas e a data de vencimento na hora de pagar, e desta forma, a empresa ou pessoa física recebe o valor de forma integral instantaneamente, enquanto o banco fica com a porcentagem dos juros que são adicionados nessas operações.

Confira o passo a passo de como realizar um pagamento parcelado via pix pelo Nubank:

Abra o aplicativo;

Acesse a “Área Pix”;

Toque em “Transferir” e digite o valor de sua transferência;

Informe a chave Pix do destinatário e clique em “Escolher como transferir”;

Marque a opção “Cartão de Crédito”;

Selecione em quantas vezes quer pagar e apertar em “Escolher”;

Após revisar os dados, concluia a transação clicando em “Transferir”, para digitar sua senha de quatro dígitos.

