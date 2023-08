O que mais dá prazer para cada um dos 12 signos do zodíaco

Signos do zodíaco e seus prazeres – A astrologia pode fornecer perspectivas fascinantes sobre como as características individuais dos signos podem se manifestar no auge do prazer sexual. As diversas posições de Marte nos signos zodiacais revelam diferentes propensões para o orgasmo, desde intensidade e entusiasmo até abordagens mais sutis e delicadas. Acompanhe agora uma exploração astrológica profunda e intrigante sobre como cada signo vive a experiência do orgasmo.

Cada pessoa vive o sexo de maneira diferente, e a Astrologia pode revelar como o zodíaco influencia o orgasmo de cada um dos signos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Detalhes sobre os signos do zodíaco

Marte, o planeta vermelho do sistema solar, representa o nosso lado mais instintivo e impulsivo, que busca satisfação imediata. De acordo com a astrologia, a posição de Marte em um mapa astral pode revelar informações valiosas sobre a forma como cada pessoa aborda o sexo e, consequentemente, como alcança o orgasmo. No entanto, é importante lembrar que uma análise completa do mapa astral pode revelar muito mais detalhes sobre a vida sexual de uma pessoa.

O Mapa Sexual, por exemplo, é uma análise astrológica detalhada que vai além da simples interpretação do orgasmo por signo. Ele busca desvendar todos os potenciais e medos na cama de uma pessoa, mostrando uma perspectiva completa de sua vida sexual. Uma parte essencial deste mapa é a Casa 8, que revela as fantasias sexuais que uma pessoa pode ter, oferecendo uma visão mais completa de suas inclinações sexuais.

Com Marte em Áries, a pessoa tende a ser intensa e entusiasmada na cama, buscando a satisfação sexual de maneira impulsiva e urgente. Para aqueles com Marte em Touro, o orgasmo geralmente é atingido de uma maneira mais carinhosa e afetuosa, preferindo um ambiente confortável e esteticamente agradável para alcançar o máximo prazer.

Aqueles com Marte em Gêmeos, por outro lado, são bastante influenciados pelas palavras sussurradas ao ouvido, podendo levar ao pico do prazer. Liberdade para explorar o próprio corpo ou o da pessoa parceira é um aspecto crucial para atingir o orgasmo para esses indivíduos. Marte em Câncer traz uma abordagem emocional ao orgasmo, onde a pessoa gosta de ter muita intimidade e se sente emocionalmente segura e protegida.

Para as pessoas com Marte em Leão, o sexo é um momento de diversão e exibicionismo, e um ambiente com espelhos pode favorecer o orgasmo. Aqueles com Marte em Virgem preferem ambientes limpos e acolhedores e atingem o ápice do prazer quando sentem confiança e são tratados de forma especial.

Outros astros

Os indivíduos com Marte em Libra são atraídos pelo charme e sedução, preferindo o sexo com doses de refinamento e elegância. Eles também gostam de ambientes que exalam beleza, como uma boa música ou luz de velas, e preferem posições sexuais que os fazem se sentir desejados. Marte em Escorpião é sinônimo de sensualidade e insaciabilidade, onde a pessoa gosta de manter seus desejos ocultos até que se sinta pronta para revelá-los.

Aqueles com Marte em Sagitário estão sempre em busca de novas experiências e são atraídos por pessoas inteligentes. Eles podem se sentir excitados em lugares inusitados e com pessoas diferentes. Com Marte em Capricórnio, o sexo tende a melhorar à medida que a relação se desenvolve, e o ápice do prazer é atingido quando a pessoa recebe muito carinho e tem a certeza de que é desejada.

Marte em Aquário favorece a experimentação e a quebra de tabus na cama, enquanto que Marte em Peixes traz uma sexualidade sutil, sensível, delicada e romântica. A libido é comumente estimulada por trocas de poesias, músicas e mensagens, tornando o sexo uma experiência mais transcendental e espiritual.

Concluindo, a astrologia pode nos fornecer vislumbres fascinantes da forma como cada signo vive a experiência sexual. No entanto, é importante lembrar que o seu mapa astral completo contém muitos outros fatores que também influenciam a sua sexualidade e a forma como você alcança o orgasmo.

