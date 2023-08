Ela escondeu prêmio de R$ 6 milhões! Depois, precisou pagar tudo para o ex

Após uma longa batalha jurídica em seu processo de divórcio, uma mulher estadunidense foi obrigada a entregar todo o prêmio que ganhou na loteria para o seu ex-marido, com quem foi casada por 25 anos. A bolada equivale a aproximadamente R$6,3 milhões. Saiba mais detalhes abaixo e relembre outros casos em que sortudos também perderam sua fortuna.

Mulher perde prêmio da loteria para o ex-marido na justiça. | Foto: Divulgação

Vão-se os anéis..

Denise Rossi, da Califórnia, decidiu pedir o divórcio depois de 25 anos de casamento, porém, ela decidiu não revelar ao marido que havia ganhado na loteria, entrando com o pedido de separação exatamente 11 dias após ganhar o prêmio. A revelação só aconteceu quando ele recebeu uma carta de uma empresa de investimentos, tornando público o segredo. O caso ganhou notoriedade em tabloides internacionais, como o “Daily Star”.

Durante o processo de divórcio, Denise afirmou que já desejava se separar há muitos anos, mas o marido, Thomas, alegou ter sido pego de surpresa. Thomas obteve uma liminar e levou o caso ao tribunal, onde um juiz considerou que Denise havia violado as leis de divulgação de ativos e fundos, além de ter agido com fraude ou dolo.

Como consequência, Denise foi condenada a fazer 20 pagamentos anuais de cerca de R$ 320 mil ao ex-marido, totalizando o valor integral do prêmio que ela havia ganhado na loteria.

O advogado de Denise lamentou a situação e ressaltou que ela poderia ter mantido os ganhos se tivesse sido honesta desde o início do processo de divórcio. Essa história serve como exemplo de como a falta de transparência pode ter consequências negativas, mesmo em situações complicadas como um divórcio. A honestidade e a transparência são fundamentais em qualquer relacionamento, especialmente quando questões financeiras estão envolvidas.

Conheça 3 casos em que sortudos perderam tudo

Se você achou o caso acima inacreditável, saiba que existem dezenas de histórias bem parecidas, onde a sorte não durou muito tempo para o, agora, ex-milionários. Confira logo abaixo.

1. Alex e Rhoda Toth

O casal norte-americano Alex e Rhoda Toth teve a sorte de ganhar um prêmio de US$ 13 milhões na loteria da Flórida, mas infelizmente, ao invés de utilizarem o dinheiro para sanar suas dívidas, optaram por viver uma vida extravagante e cercada de luxos. Morando em hotéis e viajando para Las Vegas para apostar grandes somas, eles acabaram mergulhando em intrigas e conflitos por dinheiro, o que os levou rapidamente de volta à pobreza. Além disso, foram condenados por falsificação na declaração de impostos, resultando na prisão de Rhoda e em uma pesada multa.

2. Antônio Domingos

Outro exemplo triste é o de Antônio Domingos, um jovem brasileiro que, aos 19 anos, ganhou uma fortuna equivalente a R$ 30 milhões na loteria. Com a riqueza repentina, ele se entregou a uma vida de excessos, morando em hotéis de luxo e gastando sem controle com mulheres e festas. Ignorando os apelos da mãe para investir em um futuro mais seguro, ele desperdiçou todo o dinheiro e, aos 22 anos, já estava de volta a uma vida humilde, ganhando apenas um salário-mínimo como ajudante de garçom.

3. Fredolino Pereira

Outro caso triste é o de Fredolino José Pereira, um senhor de 71 anos que ganhou mais de R$ 10 milhões na Mega-Sena em 2018. Com a esperança de garantir um futuro confortável, ele abriu uma funerária com um sócio na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. No entanto, o negócio não prosperou e, em pouco mais de quatro anos, todo o dinheiro havia desaparecido da conta-corrente de Fredolino. Ele suspeita que tenha sido vítima de um golpe financeiro por parte de seu ex-sócio, que aparentemente falsificou contratos para se apropriar indevidamente dos recursos da empresa.

