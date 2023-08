Confirmado novo Pix de mais de R$ 800 do governo para estes CPFs

Governo Federal anuncia novo repasse para beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família, que com as recentes alterações já em vigor desde o mês passado, possibilita que as famílias cadastradas no CadÚnico e no programa possam receber valores adicionais se atenderem a determinados requisitos estabelecidos. Saiba mais detalhes sobre o dinheiro extra logo abaixo.

Em agosto, o Bolsa Família será antecipado para os beneficiários com NIS final 3 e 7. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Dinheiro extra para agosto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), sancionou o repasse acumulado de R$ 900 para o Bolsa Família, aprovando a inclusão de novos benefícios. Com essa medida, o programa de transferência de renda garantirá aos beneficiários o recebimento de R$ 600 referentes à parcela regular, somados a R$ 300 provenientes dos benefícios assistenciais.

As famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos completos serão beneficiadas com o adicional chamado Benefício Primeira Infância. Esse complemento proporcionará um repasse de R$ 150 para cada criança que se enquadrar nos critérios, sem limitação de dependentes por família. Dessa forma, uma família com duas crianças receberá um total de R$ 300 a mais, o que, somado à parcela regular, resultará em um benefício total de R$ 900 mensais.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) também aprovou o repasse do Benefício Variável Familiar, destinado a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, gestantes em acompanhamento pré-natal e nutrizes que amamentam crianças de até 7 meses. Esse benefício garantirá um repasse de R$ 50 para cada membro elegível ao recebimento.

Importante destacar que esses benefícios são acumulativos, ou seja, podem ser pagos simultaneamente para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, proporcionando um maior auxílio financeiro.

A parcela regular do Bolsa Família em 2023 poderá ser ampliada com base no número de pessoas que vivem na mesma residência e compartilham a mesma renda, independentemente do grau de parentesco ou idade. O montante a ser repassado será de R$ 142 por pessoa, o que resultará em um aumento proporcional conforme o tamanho da família.

Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas receberá uma parcela regular de R$ 710, superando os R$ 600 que vinham sendo pagos desde janeiro. Já famílias com seis pessoas receberão um benefício de R$ 852 da parcela regular. No entanto, é importante ressaltar que famílias menores não serão prejudicadas com essa mudança. Caso se enquadrem na regra e o repasse seja inferior a R$ 600, o Governo Federal garantirá um valor mínimo de R$ 600 para essas famílias, assegurando um repasse justo.

Veja logo abaixo o novo cronograma de pagamentos do Bolsa Família referentes a este mês.

Calendário do Bolsa Família – Agosto

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para agosto foi desenvolvido e divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF), que depositará o repasse referente ao benefício social na conta digital do aplicativo Caixa Tem nos últimos dez dias úteis do mês.

Os pagamentos devem seguir um calendário oficial, escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. A seguir, o calendário completo para agosto:

NIS com final 1: em 18 de agosto;

NIS com final 2: em 21 de agosto (antecipado para o sábado(19));

NIS com final 3: em 22 de agosto;

NIS com final 4: em 23 de agosto;

NIS com final 5: em 24 de agosto;

NIS com final 6: em 25 de agosto;

NIS com final 7: em 28 de agosto (antecipado para o sábado (26));

NIS com final 8: em 29 de agosto;

NIS com final 9: em 30 de agosto;

NIS com final 0: em 31 de agosto.

