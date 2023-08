Grandes surpresas aguardam estes SIGNOS até dia 6 de agosto

O último dia de julho de 2023 será em uma semana de Lua Cheia em Aquário e muita energia positiva da Lua em trígono com Urano. Tal influência lunar trará desafios e transformações entre 31 de julho a 6 de agosto.

No entanto, o mesmo período representa muita sorte para três signos. Touro, Sagitário e Capricórnio terão uma semana repleta de estímulos de confiança, amor e esperança.

No amor, os três signos terão um trânsito muito positivo para explorar a relação e aprender lições. Veja como será a semana de 31 de julho a 6 de agosto para esses signos.

Surpresas para os signos em agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

31 de julho a 6 de agosto: Touro, Sagitário e Capricórnio

Touro (20 de abril a 20 de maio)

A principal energia da semana para o taurino será a confiança no amor e a autoafirmação. Este é o momento perfeito para propor diálogos, pois a semana será leve. A vida vai parecer mais positiva, então aproveite o trânsito otimista para organizar a casa e cuidar de si.

A vantagem de estar em sincronia com os astros é a certeza de que é possível ultrapassar os pequenos obstáculos que estarão presentes em alguns dias.

A semana pede que você esteja presente no amor e aprofunde suas conexões. Se está em um relacionamento, espere muita sintonia e momentos românticos.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os sagitarianos podem comemorar a semana que estimula a paixão e os planos para o futuro. A frustração no amor não será a energia do seu signo neste período, portanto, espere renovações no relacionamento atual.

Mesmo que você continue priorizando os seus momentos individuais, o seu parceiro estará caminhando ao seu lado nas decisões.

O período final de julho também representa boa comunicação e trabalho por causa de Mercúrio em Virgem. Faça planos para o futuro e se prepare para um novo projeto de trabalho.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Você terá a sensação de estar sob pressão durante a semana e precisará baixar a guarda para que as relações amorosas funcionem.

Apesar de ser uma atitude difícil para o capricórnio, este é o melhor momento para explorar a completude do amor e reconhecer o que deve ser mudado.

É um período de clareza para estimular o autoconhecimento e entender as próprias dores. Em troca, você terá uma semana para viver novas experiências e oportunidades de amadurecer.

O período de 31 de julho a 6 de agosto é um intervalo positivo para o amor e os planos dos signos de Touro, Sagitário e Capricórnio. Se você é de um desses signos, aproveite as energias e a sorte durante a semana!

Signos que se combinam

Na Astrologia, existem várias formas de saber se o seu signo é ou não compatível com o do crush, como, por exemplo, através do Mapa Astral. Mas, há ainda uma maneira mais simples de verificar essa compatibilidade que é por meio dos elementos dos signos bem como seus opostos complementares. Abaixo, você confere como fazer a combinação.

Combinações através dos elementos:

Os signos são divididos pelos quatro elementos da natureza, ou seja, Fogo, Terra, Ar e Água, que agregam características específicas a cada divisão do Zodíaco. Áries, Leão e Sagitário, por exemplo, são de Fogo; Libra, Aquário e Gêmeos,de Ar; Capricórnio, Touro e Virgem,de Terra; e Câncer, Escorpião e Peixes,de Água.

Áries e Libra (Fogo e Ar)

Touro e Escorpião (Terra e Água)

Gêmeos e Sagitário (Ar e Fogo)

Câncer e Capricórnio (Água e Terra)

Leão e Aquário (Fogo e Ar)

Virgem e Peixes (Terra e Água)

Leia mais sobre: Amor não correspondido: estes 3 signos são CAMPEÕES nisso