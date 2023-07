Motoristas comemoram valor atualizado do etanol; veja quanto está

O brasileiro ainda está acompanhando de perto por esses dias as mudanças diárias que está ocorrendo com os preços dos combustíveis. Conforme os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) diante de uma pesquisa, o valor médio do etanol hidratado teve uma queda em 15 estados e no Distrito Federal, isso aconteceu na semana passada.

Já em outros seis estados, esses valores ficaram estáveis entre os dias 16 a 22 de julho. O levantamento que foi feito em centenas postos de todo o país mostra que o preço médio do etanol caiu cerca de 2,58% frente à semana anterior, de R$ 3,87 para R$ 3,77 o litro.

confira o valor do etanol e suas mudanças. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A queda mais expressiva foi no Distrito Federal, onde o litro foi de R$ 3,92 para R$ 3,79. Já na Bahia foi onde aconteceu a maior alta percentual de 2,19% com o valor médio do etanol passando de R$ 4,56 para R$ 4,66 logo na terceira semana de julho.

E no principal estado produtor, em São Paulo, a queda foi de 3,23% de R$ 3,71 para R$ 3,59 na semana, e no estado paulista também foi encontrado o preço mínimo registrado na pesquisa de R$ 2,95 o litro. Já o menor preço médio estadual foi do Mato Grosso que o etanol saiu no valor de R$ 3,43 o litro, já em outra ponta ficou o Amapá, que chegou na maior média estadual no valor de R$ 5,26 o litro.

Qual foi a queda mensal?

Levando em consideração dos dados referente ao mês inteiro, o preço médio do biocombustível ainda que dispara 0,80% nas bombas do país, no valor de R$ 3,74 para R$ 3,87 o litro. A maior alta do período ocorreu na Bahia, com 10,69%, enquanto a menor foi registrada em Roraima com 2,78%.

Gasolina X Etanol

Conforme a pesquisa mais recente que a ANP fez, o etanol é o mais competitivo em comparação a gasolina somente em 5 unidades federativas:

Mato Grosso

São Paulo

Goiás

Minas Gerais

Distrito Federal

Já em outros estados o que vale mais a pena é escolher outro tipo de combustível.

Visão dos especialistas

Os especialistas compreendem que o combustível etanol é o mais vantajoso entre os outros quando a paridade entre os outros são de até 70%, porém pode variar conforme o veículo. Já nos locais que ele é mais competitivo, a diferença em relação ao combustível de gasolina ficou assim:

Mato Grosso: 62,03%

São Paulo: 66,60%

Goiás: 67,45% em Goiás

Minas Gerais: 69,94%

Distrito Federal 69,67%

