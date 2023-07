Lucro do FGTS foi adiantado na conta dos brasileiros; confira

Uma excelente notícia acaba de chegar para os trabalhadores que possuem saldo no FGTS, já que o Governo decidiu antecipar o depósito do lucro na conta dos brasileiros e agora, o valor já está sendo repassado para todos e essa operação deve ir até o próximo dia 31. Na prática, houve um adiantamento de 30 dias, já que os depósitos estavam previstos para acontecer até o dia 31 de agosto. Saiba quanto cada pessoa irá receber e como sacar.

Pagamento do lucro do FGTS foi adiantado, confira | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como consultar o valor do lucro?

É possível realizar a consulta por vários meios, o principal é através do aplicativo do FGTS, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Contudo, caso o trabalhador não consiga, é possível realizar a consulta em qualquer unidade da Caixa.

No balcão de atendimento, basta solicitar o extrato do FGTS que o funcionário irá fornecer. Além disso, a Caixa também envia o extrato em papel a cada 60 dias, no endereço cadastrado na conta bancária.

Caso a pessoa tenha mudado de endereço, é importante que ela procure uma agência da Caixa ou ligue para o número 0800-726-0101 para informar qual o novo número.

Quanto o FGTS rendeu em 2022?

O Lucro em questão é referente ao ano de 2022, ao todo, serão distribuídos R$ 12,7 bilhões equivalentes a 99% do lucro do fundo durante os 12 meses de 2022. O conselho curador do FGTS decidiu dividir a porcentagem em questão de maneira proporcional.

Lembrando que o saldo em questão é referente ao valor em conta que o trabalhador tinha até o dia 31 de dezembro de 2022. Quem começou a ter valores depositados somente em 2023, não terá direito aos repasses.

Além disso, a depender do valor disponível em cada conta, maior é o lucro obtido também. Ou seja, quem tem apenas R$ 1.000 deve receber um pouco mais de R$ 24 já quem possui R$ 10.000, deve receber um pouco mais de R$ 240.

Quanto cada pessoa irá receber do lucro?

Fica difícil estimar quanto cada trabalhador irá receber, pois isso difere de pessoa para pessoa. Entretanto, basta entrar no aplicativo, ver qual era o saldo na conta no dia 31 de dezembro e multiplicá-lo por 0,02461511. Ou seja, como citado anteriormente, quem possuir R$ 1.000 na conta, deve receber R$ 24,61 a mais.

Já sobre o saque, infelizmente, as regras continuam iguais, ou seja, só pode sacar os valores em casos previstos na legislação, a única mudança é que o saldo da conta fica melhor.

Mas uma das possibilidades de sacar o valor, é através do saque-aniversário, que possibilita que todo o ano, no mês de aniversário do trabalhador, ele consiga sacar uma parte do seu saldo do FGTS.