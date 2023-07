Passo a passo para consultar suas MULTAS de trânsito online

Nem sempre as multas de trânsito chegam a tempo na casa dos condutores. Às vezes chegam faltando dias para o seu vencimento. Sendo necessário encontrar dinheiro de qualquer maneira para evitar ter uma multa em atraso. Por esse motivo é importante saber o passo a passo de como consultar as multas de trânsito online. Com o advento da tecnologia esse procedimento ficou muito mais fácil e pode ser feito através de qualquer dispositivo celular!

Qual a importância de consultar as multas de trânsito?

A consulta das multas de trânsito acontecem diretamente através do site do Senatran. Por intermédio do site o condutor pode criar uma conta de acesso ou fazer login usando o cadastro do Governo Federal e ter acesso a todas as informações sobre a CNH, veículos e principalmente: multas de trânsito.

É importante saber acerca das multas de trânsito bem antes do vencimento porque geralmente elas possuem descontos de até 30% ao serem pagas nos primeiros dias da sua emissão. Portanto, é possível pagar bem menos: principalmente em multas leves.

A consulta deve ser feita pelo condutor ou terceiros com os dados. É necessário que o condutor tenha a CNH Digital ativa com validação. Além do login de credenciado diretamente no site do Senatran — que pode ser realizado em questão de minutos mediante a consulta dos dados ou login com a conta do Governo Federal.

Além disso — através do site é possível consultar outras informações relevantes. O procedimento também pode ser feito no site do Detran local. Veja o passo a passo de como consultar multas de trânsito online.

Passo a passo de como consultar as multas de trânsito

O processo é feito em questão de minutos. É necessário ter em mãos o CPF, documentos do veículo e CNH. Haja vista que esses documentos possibilita a consulta em qualquer portal citado abaixo. Veja o passo a passo completo.

Pelo site do Senatran

Entre no site oficial do Senatran ( portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/home );

); Clique em ‘Outros serviços’;

Clique em ‘Infrações de trânsito’;

Clique em ‘Infrações por veículo ou infrator’;

Preencha os dados solicitados e anexe as informações pedidas. Haja vista que o procedimento é simples e rápido. Caso não dê certo, é possível realizar a consulta diretamente pelo site do Detran.

Pelo site do Detran

Entre no site do Detran local;

Clique em ‘Serviços’;

Clique em ‘Consultar veículos ou CNH’;

Clique na opção desejada e anexe as informações.

Consultar as multas dos veículos é necessário para quitar qualquer débito e evitar ter o veículo apreendido. Já no caso da consulta da CNH é para verificar se há ou não pontos na carteira. Há inúmeras maneiras de realizar isso: toda atenção é pouca.

