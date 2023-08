Caixa termina o repasse do lucro do FGTS para os trabalhadores; você recebeu? Descubra

Lucro do FGTS – No universo econômico, movimentos de bilhões de reais não são incomuns, mas quando tal quantia é distribuída diretamente aos trabalhadores, torna-se uma notícia de grande impacto. Na semana passada, a Caixa Econômica Federal finalizou a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 2022, injetando nada menos que R$ 12,7 bilhões nas contas FGTS de milhões de trabalhadores por todo o país. Mas o que isso significa na prática e como os trabalhadores podem verificar essa distribuição?

O lucro do FGTS de 2022 foi distribuído pela Caixa, alcançando 7,09% de rentabilidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Distribuição do lucro do FGTS chegou ao fim?

No total, os R$ 12,7 bilhões foram depositados em 217,7 milhões de contas FGTS que mantinham saldos em 31 de dezembro de 2022. Esta ação beneficiou aproximadamente 132 milhões de trabalhadores, com cada um recebendo um crédito proporcional ao saldo existente em suas contas na data indicada.

Para dar um pouco de contexto, a Caixa iniciou o pagamento da distribuição do lucro do FGTS aos trabalhadores na última quinta-feira (27). Segundo as normas, o banco tinha até 31 de agosto para realizar esses depósitos, mas adiantou-se e confirmou que os valores seriam depositados até o final de julho.

O montante de R$ 12,7 bilhões que foi distribuído corresponde a 99% do lucro do fundo em 2022. Isso é um resultado impressionante e, de acordo com a Caixa, se deve ao retorno das aplicações e investimentos em diversos setores como habitação, saneamento, infraestrutura e saúde.

A Caixa também destacou que, com essa distribuição dos resultados, a rentabilidade do FGTS em 2022 alcançou 7,09%. Isso significa que, pela primeira vez em muito tempo, a rentabilidade do fundo superou a inflação registrada no mesmo período, que foi de 5,79%.

Como calcular a parcela

Para calcular a parcela do lucro depositada, os trabalhadores deveriam multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,02461511. Isso significa que, na prática, a cada R$ 1 mil de saldo, o cotista recebeu R$ 24,61.

Quanto à questão do saque desses valores, eles só poderão ser feitos pelos trabalhadores nas situações previstas em lei, como nos casos de demissão sem justa causa, aquisição de moradia própria e doenças graves.

Para facilitar a vida dos trabalhadores, a Caixa disponibiliza o aplicativo FGTS, gratuito para download nas lojas digitais das plataformas Android e IOS. Por meio dele, os trabalhadores podem consultar os valores creditados, além de verificar os depósitos e os saques realizados. O aplicativo também permite ao trabalhador indicar uma conta bancária para receber os recursos que tiver direito.

Portanto, para milhões de trabalhadores brasileiros, a semana passada foi marcada por uma notícia financeira significativa. Embora o FGTS seja muitas vezes considerado um recurso inacessível, reservado para tempos de dificuldades, esta distribuição de lucros mostra que ele também pode servir como uma fonte inesperada de renda.

