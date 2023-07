Quem colocar “Subway” no nome terá lanche de graça para a vida inteira

Vale a pena colocar Subway no nome? Se você é um daqueles entusiastas de sanduíches dispostos a fazer qualquer coisa por eles, inclusive alterar o seu próprio nome, o Subway tem uma proposta tentadora para você. Em uma jogada de marketing inovadora, a famosa rede de fast food lançou um concurso que promete lanches gratuitos por toda a vida para quem se dispuser a mudar legalmente o primeiro nome para “Subway”.

Promoção quer que você mude seu nome para Subway

A promoção, aberta a partir do dia 1º até o dia 4 de agosto, está disponível exclusivamente para adultos residentes nos Estados Unidos e é feita através do site SubwayNameChange.com. A dinâmica do concurso é bastante simples, o vencedor só precisa concordar em mudar de nome se for selecionado aleatoriamente. A rede de fast food, por sua vez, garante que cobrirá todos os custos legais e de processamento relacionados à mudança de nome, tornando a transação um pouco mais fácil para o vencedor.

No entanto, esse concurso não é para qualquer um, a Subway está procurando os “superfãs” da marca. Em 2022, um desses devotos chegou a acampar por dois dias apenas para fazer uma tatuagem do logotipo da Subway Series, ganhando como recompensa lanches gratuitos pelo resto da vida. A iniciativa atual parece ser uma tentativa de captar mais desses superfãs, embora a recompensa demande um comprometimento um pouco mais sério do que uma tatuagem.

O timing para o concurso também se alinha com a recente introdução de uma nova opção de sanduíche no menu da rede. Em um movimento para melhorar a qualidade dos produtos, a Subway lançou um sanduíche de frios fatiados no local nos restaurantes, abandonando o método anterior de pré-porcionamento. A mudança faz parte da apresentação da nova coleção “Deli Hero” e resultou em uma reformulação que, de acordo com a própria Subway, levou mais de dois anos para ser concluída, sendo considerada “uma das mudanças mais complexas que a marca já fez”.

Investimento milionário

A reformulação, vale ressaltar, não foi uma tarefa barata. A Subway investiu mais de US$ 80 milhões (aproximadamente R$ 378 milhões) na aquisição de fatiadores de carne e instalou esses equipamentos em mais de 20.000 restaurantes. Desde o lançamento do novo sanduíche, a rede afirma ter vendido mais de dois milhões de Deli Heroes.

A participação no concurso, no entanto, vem com alguns requisitos. O vencedor terá que passar por uma verificação de antecedentes e fornecer à empresa uma prova da mudança de nome dentro de quatro meses após a aceitação do prêmio. O prêmio, por sua vez, será concedido na forma de US$ 50.000 (equivalente a R$ 236 mil) em cartões-presente do Subway.

Portanto, o concurso lançado pela Subway apresenta uma oferta tentadora para os verdadeiros fãs da marca. Enquanto a ideia de mudar o próprio nome pode parecer drástica para alguns, para outros pode ser o bilhete de ouro para desfrutar de lanches gratuitos pelo resto da vida. Afinal, o que você não faria por um sanduíche de seu fast food favorito?

