Configuração SECRETA do iPhone está roubando seu armazenamento interno

Usuários do iPhone geralmente não precisam se preocupar com armazenamento, já que podem contar com a nuvem para guardar seus dados fora do smartphone ou até mesmo optar por aparelhos de versões mais recentes, onde a capacidade para guardar os dados do usuário pode chegar a incríveis 1 Terabytes, no entanto, especialistas afirmam que existe uma configuração oculta no iOS que permite liberar ainda mais espaço no aparelho. Aprenda como configurar este recurso logo abaixo.

Especialistas apontam que configuração oculta consome armazenamento do Iphone. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Configuração oculta libera armazenamento

Talvez você seja um expert quando o assunto é iPhone, mas não saiba deste “pulo do gato”. Existe um culpado oculto que pode estar consumindo uma boa parte do armazenamento do seu aparelho e o que você nem desconfia é que isso pode ser ajustado em questões de segundos.

Se o armazenamento estiver se esgotando rapidamente no seu iPhone, desconfie que o culpado pode estar se apropriando do espaço livre silenciosamente, mas o devorador de espaços está com os dias contados, se você seguir as dicas de configuração que separamos logo abaixo.

Fotos e vídeos

Não é segredo que fotos e vídeos podem ocupar muito espaço se começarem a acumular no seu iPhone. No entanto, existem algumas maneiras rápidas de limpar seu armazenamento, como excluir duplicatas ou baixá-las em outro serviço de armazenamento em nuvem.

Você pode excluir duplicatas facilmente acessando o aplicativo Fotos, selecionando Álbuns, acessando Duplicatas e excluindo a partir daí. Outro serviço de armazenamento em nuvem a ser considerado é aquele que vem com uma assinatura do Amazon Prime.

Principal culpado: o 4K

O culpado oculto está nos vídeos em altíssima resolução do seu iPhone, os badalados vídeos gravados em 4K. Um vídeo de 60 segundos filmado na configuração 4K ocupará impressionantes 475 MB. Enquanto um vídeo 4K de 10 minutos pode ocupar até 4 GB de armazenamento. A configuração 4K está disponível no iPhone 8 e modelos posteriores.

Para desativar a configuração 4K, vá para Configurações > Câmera > Gravar vídeo. Ele lhe dará uma lista de opções de qualidade de vídeo para gravar. As três primeiras são em HD e as três últimas em 4K. Você deseja escolher uma das três primeiras opções de HD se precisar economizar armazenamento. A configuração 4K é boa para obter vídeo de alta qualidade, mas você pode querer transferir o vídeo do seu dispositivo após a gravação para economizar armazenamento também.

FOTOS RAW

As fotos RAW também podem ocupar muito espaço. Arquivos RAW são dados de fotos brutos que sua câmera armazena conforme foram tiradas, sem processamento ou compactação. Uma foto RAW ocupa 25 MB enquanto um JPEG compactado ocupa cerca de 1 MB de espaço.

Para desativar essa configuração, vá para Configurações > Câmera > Formatos e desative o Apple ProRAW. Você também pode alternar entre fotos com resolução de 12 MP ou 48 MP aqui.

